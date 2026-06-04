Com futuro indefinido no Grêmio, volante recebe sondagens de clubes brasileiros

Jogador está emprestado pela Juventus até o fim de junho. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Não bastasse a dificuldade de convencer a Juventus para garantir a permanência de Arthur na Arena, o Grêmio pode ganhar concorrentes brasileiros. Com o futuro indefinido, o volante recebeu sondagens de outros clubes da Série A.

Conforme apurou Zero Hora, Fluminense e Cruzeiro seriam alguns dos interessados. O clube carioca, aliás, vê no camisa 8 gremista uma reposição a Martinelli, que tem recebido alguns contatos da Europa e pode ser negociado durante a parada da Copa do Mundo.

Apesar da procura, a reportagem ouviu que a vontade de Arthur é permanecer em Porto Alegre. Revelado na base gremista, o atleta de 29 anos voltou ao Tricolor em agosto do ano passado, repassado por empréstimo até o fim de junho deste ano.

Negociação difícil

Um dos moldes propostos pela Juventus foi envolver o zagueiro Viery na negociação, o que foi prontamente negado pela diretoria gremista.

Os italianos avaliam o volante em mais de 3 milhões de euros (R$ 17,7 milhões). Entretanto, novos interessados podem inflacionar o valor.