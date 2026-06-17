Com argentino em alta, Grêmio volta aos trabalhos e inicia intertemporada 

Nardoni chegou ao Grêmio em fevereiro de 2026. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio não fará grandes investimentos para o segundo semestre de 2026. Porém, o planejamento do departamento de futebol é contar com um reforço caseiro. A avaliação é de que Juan Nardoni ainda não entregou o esperado. Agora, melhor adaptado ao Brasil, a expectativa é de que o argentino dará a resposta técnica desejada. Uma necessidade ainda maior após a saída de Arthur.

A partir desta quarta-feira (17), quando os jogadores se reapresentam para o início da intertemporada, o Grêmio dá o pontapé inicial na preparação. Até o dia 22 de julho, primeiro compromisso marcado no calendário, Luís Castro terá tempo para treinar uma nova equipe.

A ideia é que a construção do time titular para o segundo semestre tenha Nardoni como peça importante. A avaliação da comissão técnica é de que o volante entrou no time em momento difícil. Pela sequência de jogos e pela pressão dos resultados ruins, a avaliação do potencial do jogador acabou prejudicada.

Contratação mais cara da história do clube, o Tricolor pagou cerca de US$ 8 milhões ao Racing. O meio-campista de 23 anos desembarcou em Porto Alegre em 8 de fevereiro. Contratado fora do prazo de inscrição do Gauchão, o volante estreou no Brasileirão contra o Atlético-MG no dia 25 de fevereiro.

Mudanças constantes

A sequência de mudanças no setor é apontada como um dos motivos pela oscilação de rendimento do argentino. O time jogou em diversos modelos táticos, com três e dois volantes, e sem a afirmação de uma escalação titular.

Na reta final do primeiro semestre, Nardoni sofreu uma lesão muscular de grau 2 na coxa esquerda durante a partida contra o Athletico-PR. Ele está recuperado e estará integrado aos treinos a partir desta quarta-feira, no CT Luiz Carvalho.

Villasanti

Além do argentino, Villasanti também ganha importância no planejamento para o segundo semestre. O volante está recuperado da lesão sofrida no ano passado, mas ainda não esteve em campo. O paraguaio ficou no banco de reservas na partida contra o Corinthians.

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