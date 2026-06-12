Clube belga notifica o Grêmio por atraso em pagamento pela contratação de Amuzu

Amuzu marcou sete gols em 2026. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio ganhou mais uma dor de cabeça para resolver nas próximas semanas. Em dificuldades financeiras, o clube recebeu notificações do Anderlecht, da Bélgica, notificando o atraso no pagamento pela contratação de Amuzu. Os belgas ameaçam acionar a Fifa, caso a dívida não seja quitada.

O ex-clube do atacante cobra cerca de 400 mil euros, cerca de R$ 3 milhões. A dívida ainda é do ano passado, quando o Tricolor acertou a contratação do atacante de 26 anos por 1,2 milhão de euros em fevereiro.

Além da pendência com o clube belga, a situação de Amuzu em Porto Alegre também exige outra negociação. O atacante tem contrato apenas até o final de 2026 com o Grêmio.

Na temporada, o camisa 9 marcou sete gols e deu quatro assistências em 32 jogos. No ano passado, em 33 partidas, o ponta fez cinco gols e conseguiu três assistências. O rendimento no Brasil o colocou em evidência para a seleção de Gana.

Amuzu foi chamado por Carlos Queiroz para um amistoso antes da Copa do Mundo. Mas o jogador acabou de fora da relação de convocados para o Mundial.



