Grêmio

Sete gols em 2026
Notícia

Clube belga notifica o Grêmio por atraso em pagamento pela contratação de Amuzu

Jogador veio para o Tricolor em fevereiro de 2025. Ex-clube do atacante cobra cerca de 400 mil euros, cerca de R$ 3 milhões

Marco Souza

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS