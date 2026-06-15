Chegadas e saídas: a programação do Grêmio para o retorno das férias

Luís Castro volta aos trabalhos com os jogadores nesta quarta-feira (17) Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Depois das férias, o Grêmio está perto de voltar à rotina. A partir de quarta-feira (17), os jogadores e a comissão técnica estarão novamente no CT Luiz Carvalho. Enquanto o grupo trabalha no gramado, o departamento de futebol tenta ajustar detalhes e buscar reforços no gabinetes.

Antes do retorno dos protagonistas, o trabalho no clube é para determinar quem permanecerá e quais jogadores serão negociados na próxima janela de transferências.

A ordem do Conselho de Administração, presidido por Odorico Roman, é reduzir custos e buscar o equilíbrio nas contas para o segundo semestre. Por isso, após mais de R$ 90 milhões investidos em contratações no início deste ano, o momento é de vender.

Segundo fontes ouvidas por Zero Hora, a reapresentação não deve ter nenhum reforço no grupo de jogadores. A tendência, inclusive, é de que alguns nomes estejam de volta a Porto Alegre para agilizar saídas.

André Henrique

André Henrique pode ter a saída facilitada pela direção. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Um dos casos é o do centroavante André Henrique. O Goztepe, da Turquia, procurou a direção gremista para levar o atacante.

Os turcos tentaram a contratação ao final do ano passado. Na época, a direção rejeitou proposta oficial de 2 milhões de euros (R$ 12,7 milhões). Para manter o jogador, renovou seu vínculo dezembro de 2028. André recebeu aumento salarial e o valor da multa rescisória para clubes do Exterior foi reajustado.

Monsalve

Monsalve deverá receber proposta na janela de transferências. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Monsalve também deve ser negociado nas próximas semanas. Alguns clubes buscaram informações sobre o colombiano e a promessa é de que propostas serão apresentadas pelo meia.

Viery

Viery é o mais próximo de ser negociado. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Viery também é considerado uma venda quase certa nos próximos dias. O zagueiro de 21 anos recebeu uma série de sondagens.

— Certamente deveremos vender na janela, porque nós precisamos de recursos. Se a gente conseguir fazer uma venda excepcional talvez não (precise vender mais atletas) — projetou Odorico Roman.

Permanência

O mês de junho não será apenas de saídas no clube. A notícia mais aguardada pelo torcedor se confirmou nos últimos dias. O Grêmio formalizou uma proposta a Arthur e seus representantes.

O clube ofereceu um contrato até o fim de 2028, quando encerra a gestão de Odorico Roman, para que o camisa 8 permaneça em Porto Alegre. O movimento é importante para determinar os próximos passos da negociação.

Além de acertar o vínculo com a direção, o meio-campista também precisará viabilizar a rescisão de contrato com a Juventus. O clube italiano detém os direitos de Arthur até 30 de junho de 2030, mas não planeja aproveitar o atleta.

A expectativa é de que a rescisão com a equipe de Turim seja amigável, sem a necessidade de investimento alto por parte do Grêmio para manter o capitão do time em Porto Alegre por mais dois anos e meio.