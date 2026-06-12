Grêmio

Avaliação
Notícia

CEO do Grêmio fala sobre busca por patrocinador máster: "Não estamos parados"

Alex Leitão reforçou que clube assinou contratos com nove patrocinadores novos e gerou cerca de R$ 150 milhões para o clube ao longo do período

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS