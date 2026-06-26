Cascavel x Grêmio: horário, onde assistir ao vivo e escalações do amistoso

Cascavel e Grêmio se enfrentam, neste sábado (27), às 16h, em amistoso de intertemporada. O jogo ocorre no Estádio Olímpico Regional, em Cascavel, no Paraná.
O Tricolor se prepara para o segundo semestre e recomeçou os treinamentos há dez dias. Já os mandantes disputam a Série D, buscando classificação, devem preservar jogadores.
Escalações para Cascavel x Grêmio
Grêmio: Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Pedro Gabriel; Leo Pérez, Villasanti e Nardoni; Tetê, Carlos Vinícius e Amuzu. Técnico: Luís Castro
Cascavel: Sidnei Fernandes; Líbano, Zé Rodrigues, Renan e Tapioca; Vanderlei, Amaral e Luizinho; Saci, Galdino e Hassan. Técnico: Nenê Vanucci
Arbitragem para Cascavel x Grêmio
Kleber Ariel Gonçalves Silva, auxiliado por Andrey Freitas e Webber Felipe Silva (trio do Paraná). Não haverá VAR.
Onde assistir a Cascavel x Grêmio
- Gaúcha Esportes transmite a partida com imagens no Youtube. Acesse aqui
- A Gaúcha abre a jornada às 15h
- Após o jogo, acompanhe a repercussão no canal de Gaúcha 2 no APP de GZH
Como chegam Grêmio e Casvavel
Grêmio
A equipe de Luís Castro tenta superar um primeiro semestre de instabilidade mesmo com o título estadual. Viery e André Henrique vendidos e Arthur, sem acerto pelo renovação, deixaram o elenco.
Wéverton e Balbuena estão com seus países para a Copa do Mundo. Luís Eduardo e Pavon se recuperam de lesões musculares. Com enxaqueca, Tiaguinho não viajou. A tendência é de aposta de equipe com testes visando os próximos compromissos até a retomada das partidas oficiais.
Cascavel
Envolvido com uma decisão pela Série D, no domingo (28), em Itajaí, a equipe do oeste paranaense faz mistério sobre os atletas. A tendência é de um time com reservas e composto pelo elenco sub-20 para encarar o Tricolor para não atrapalhar o sonho do acesso à Terceira Divisão. O técnico César Bueno, com passagem pelo Grêmio, também deve ser baixa com o comando ficando à cargo de Nenê Vanucci, das categorias de base do Cascavel.
Ingressos para Cascavel x Grêmio
Os ingressos já estão disponíveis para torcedores de ambas as equipes pelo site. Os preços variam de R$ 70 até R$ 480. Crianças até dois anos têm entrada liberada e adolescentes até 16 anos pagam metade. A estimativa é de 15 mil pessoas nas arquibancadas do estádio.