Braithwaite projeta retomada do Grêmio no Brasileirão: "Temos de melhorar" 

Convidado para participar da transmissão da Gaúcha de França x Iraque pela Copa do Mundo, o atacante do Grêmio Martin Braithwaite também falou sobre o Tricolor nesta segunda-feira (22).

No intervalo da partida pela segunda rodada do Mundial, o dinamarquês conversou com a equipe de GZH.

Braithwaite admite a necessidade de o Grêmio jogar mais no segundo semestre. Especialmente no Campeonato Brasileiro, onde o time ocupa a 16ª posição, um ponto acima da zona do rebaixamento. Mas também garante que o Tricolor mira as Copas:

— Temos de melhorar (no Brasileirão). Na Copa do Brasil e na Sul-Americana, precisamos seguir. Queremos ganhar. Temos de sonhar, somos Grêmio, há coisas importantes pela frente.

No meio ou no ataque?

Atacante do Grêmio participou de transmissão da Rádio Gaúcha nesta segunda-feira. Jeff Botega / Agencia RBS

Braithwaite também falou sobre a forma de jogar no Grêmio. Ser centroavante ou atuar um pouco mais recuado, juntamente com Carlos Vinícius?

— Sou centroavante, mas venho jogando com outro atacante. Estou para ajudar o time. Não é um esporte individual, é o treinador quem decide onde vou jogar — assegurou.

Braithwaite teve uma lesão no tendão de Aquiles ainda em 2025, e ficou meses afastado dos gramados. Desde a volta, em março deste ano, fez 19 jogos e marcou quatro gols (dois pela Sul-Americana e dois pela Copa do Brasil).

Além da transmissão de França x Iraque, ele participou de outros programas do Grupo RBS. Esteve no Vibe Copa, da Atlântida, e no Happy Hour Gre-Nal, no YouTube de Gaúcha Esportes.

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