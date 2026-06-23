Grêmio

Segundo semestre 
Notícia

Braithwaite projeta retomada do Grêmio no Brasileirão: "Temos de melhorar" 

Atacante participou como comentarista convidado da Gaúcha na transmissão de França x Iraque, na Copa do Mundo

Nicholas Lyra

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