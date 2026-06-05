Auxiliar de Luís Castro no Grêmio recusa investida de clube de Portugal

Vitor Severino, 42 anos, é homem da confiança de Castro. Rodrigo Fatturi / Grêmio,Divulgação

O interesse europeu no Grêmio não se restringe aos jogadores. O Marítimo, de Portugal, tentou a contratação de Vitor Severino. A imprensa local noticiou a tentativa de busca do auxiliar de Luís Castro para assumir como técnico principal da equipe.

Aos 42 anos, o braço direito de Castro recusou outras tentativas também. Uma outra equipe do seu país também fez consulta, mas ouviu que o profissional deseja seguir ao lado do treinador no projeto gremista.

Severino iniciou a parceria atual nas categorias de base do Porto. Luís Castro era responsável pelo departamento, e levou o atual parceiro como auxiliar quando assumiu o Rio Ave em 2016. Desde então, em todos os trabalhos, os dois estiveram juntos.