Atacante do Grêmio recebe sondagens do Brasil e de clube do Exterior

André Henrique não marcou nesta temporada. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Mais um jogador do Grêmio recebeu sondagens do Exterior. Além de Viery e de Gabriel Mec, André Henrique passou a receber consultas nos últimos dias. O centroavante perdeu espaço com o retorno de Braithwaite. Ele fez apenas 13 jogos na temporada, sem marcar gols ou dar assistências.

Até o momento, nenhuma proposta oficial chegou para o centroavante ou para o clube. A Chapecoense fez uma consulta, com o Grêmio arcando com boa parte do salário do atacante, mas não há o interesse do jogador neste modelo de negócio. O Mirassol também procurou informações, mas não houve avanço.

Nos próximos dias, o Goztepe, da Turquia, deve enviar nova proposta. O clube tentou a contratação ao final do ano passado. O Grêmio recebeu uma proposta oficial de 2 milhões de euros (R$ 12,7 milhões). No entanto, o clube decidiu não levar adiante a negociação por considerar o valor abaixo do esperado para o atleta de 24 anos.

Após ter a proposta recusada, o Grêmio renovou o vínculo do jogador até dezembro de 2028. André recebeu aumento salarial e o valor da multa rescisória para clubes do Exterior foi reajustada.