Grêmio

Desfalque de peso
Notícia

Atacante do Grêmio é punido pela Conmebol e está fora dos playoffs da Sul-Americana

Jogador foi expulso no empate em 2 a 2 com o Montevideo City Torque

Marco Souza

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