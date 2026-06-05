Atacante do Grêmio é punido pela Conmebol e está fora dos playoffs da Sul-Americana

Carlos Vinícius recebeu o cartão vermelho por reclamação. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio terá um desfalque de peso para os playoffs da Copa Sul-Americana. Carlos Vinícius recebeu dois jogos de suspensão pela expulsão contra o Montevideo City Torque. O caso foi decidido pelo tribunal de penas da Conmebol.

O clube encaminhou a defesa do jogador previamente, logo após a partida contra os uruguaios, mas o painel de três julgadores da entidade decidiu pela punição de duas partidas. Não há possibilidade de recorrer.

O centroavante recebeu cartão vermelho por reclamar de um lance no final da partida com a arbitragem. Por ter sido expulso, o atacante já estaria fora da partida de ida contra o Bolívar. Agora, por conta da punição, também perderá o jogo em Porto Alegre.

A Conmebol anunciou as datas e locais do confronto. No dia 23 de julho, em La Paz, os bolivianos recebem o Grêmio. A partida de volta será na Arena, dia 30 de julho.