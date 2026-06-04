As lições de 2025 para o Grêmio preparar a intertemporada deste ano

Luís Castro terá período para ajustes na equipe no CT Luiz Carvalho. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Depois do início das férias, o Grêmio volta ao trabalho oficialmente no dia 16 de junho. Será a chance tão esperada por Luís Castro para levar os jogadores ao gramado do CT Luiz Carvalho e preparar o time.

Enquanto isso, fora de campo, a direção poderá realizar os ajustes necessários no grupo de olho no restante do ano. Para que esses dois objetivos sejam alcançados, será preciso aproveitar o período sem jogos oficiais no calendário durante a disputa da Copa do Mundo. Algo que não aconteceu no ano passado.

As lições são fáceis de absorver. O ano de 2025 deixou evidente alguns problemas de planejamento. Após 10 dias de férias, os atletas retornaram ao trabalho com a comissão técnica de Mano Menezes. Em 19 dias dedicados a treinos, a perspectiva era de melhora para o segundo semestre.

— Todos os jogadores que temos aí têm um potencial de melhora, eu diria de 30%, colocando naquilo que está, para a gente chegar nessa segunda parte bem — projetou o então técnico do Grêmio, Mano Menezes.

A primeira lição surge dessa previsão. A preparação não teve adversários que poderiam testar o time. No CT Luiz Carvalho, a equipe goleou o Aimoré por 5 a 1 no dia 2 de julho. O clube de São Leopoldo teve a melhor campanha da fase classificatória da Divisão de Acesso, mas não conseguiu subir para a primeira divisão estadual na competição. O segundo, e último teste da intertemporada, aconteceu contra o Zequinha. O Tricolor bateu o São José na Recopa Gaúcha por 2 a 0, na Arena.

Outro ponto que deixou a desejar, e não poderá se repetir em 2026, foi a questão do grupo. Apenas Alex Santana acabou integrado ao período de preparação. Balbuena e Carlos Vinícius chegaram ao clube no final de julho, depois de três rodadas disputadas no Brasileirão e a eliminação na Copa Sul-Americana após duas partidas com o Alianza Lima. Noriega, Arthur e Marcos Rocha se somaram ao time só em agosto. Em setembro, nos últimos momentos da janela de transferências, desembarcam Enzo e Willian.

— Nós sabemos que a janela pode ocasionar a saída de alguns jogadores, mas assim como sairão jogadores, nós também temos expectativa de fazer as reposições — disse Antonio Dutra Júnior, ex-vice de futebol.

Ao menos na parte administrativa, o clube largou na frente. E acertou a contratação do novo head scout do Departamento de Análise de Mercado. O Tricolor alinhou nos últimos dias a chegada do português Carlos Silva, 35 anos, do Benfica.

O processo de contratação foi concluído por Antonio Dutra Júnior e o novo responsável pela captação de talentos desembarca em Porto Alegre no dia 10 de junho.

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