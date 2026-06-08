As alternativas do Grêmio para substituir Carlos Vinícius na Copa Sul-Americana

Carlos Vinícius recebeu cartão vermelho por contestar decisão da arbitragem. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

A lista de objetivos do Grêmio na intertemporada ganhou um ponto a mais. Luís Castro terá a partir do dia 16 de junho, data da reapresentação no CT Luiz Carvalho, até a partida de 23 de julho contra o Bolívar para encontrar um substituto para Carlos Vinícius.

O período de 38 dias será de testes, observações e muito treino para que a comissão técnica defina quem jogará no lugar do centroavante após a suspensão imposta pela Conmebol.

A resposta mais provável para a dúvida seria o aproveitamento de Braithwaite no comando do ataque. O problema é que o dinamarquês terminou o primeiro semestre como titular. Mesmo que em uma posição improvisada.

— É uma luta nesse momento entre os dois para centroavante (Carlos e Braithwaite). Gabriel Mec e Braith para a meia. Mas não podem jogar todos. O importante é termos soluções. Há quem prefira o Braithwaite de camisa 10, há quem o prefira como centroavante, mas vamos avaliar conforme os adversários. São todos jogadores confiáveis, com personalidades fortes - explicou Luís Castro.

Improvisado em outras posições, o dinamarquês já afirmou que não vê problemas em ajudar a equipe. Mas, após a vitória sobre o Palestino, o jogador reforçou que ele é centroavante.

— Não sou o treinador, mas se ele (Luís Castro) pedir isso (jogar junto de Carlos Vinícius) vou fazer o trabalho. Mas em toda a minha carreira eu joguei em posições diferentes, então posso jogar nas quatro posições ofensivas, não tem problema. Mas sou centroavante. Não existe esse ego que vou decidir onde tenho que jogar, o treinador que decide e eu vou ajudar o time — afirmou, após marcar um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre os chilenos.

Punido com dois jogos de suspensão pela Conmebol pela expulsão contra o Montevideo City Torque, Carlos Vinícius cria essa dor de cabeça a ser solucionada. As opções, inclusive, podem ser alteradas na próxima janela de transferências. Para o Brasil, a Fifa determinou que o período de inscrição de reforços inicie a partir do dia 20 de julho. Os clubes terão a oportunidade de regularizar novos jogadores até 11 de setembro.

Oportunidade para André Henrique

Como a ordem no clube é para cortar gastos, é pouco provável que outro atacante seja contratado. O que deixa André Henrique como a segunda alternativa para a função no grupo atual. O problema é o rendimento do jogador despencou. Em 13 partidas na temporada, 328 minutos, André não participou de nenhum gol. Números bem diferentes na comparação com 2025. Na última temporada, o centroavante marcou seis vezes e deu três assistências em 36 jogos.

Se não existe a expectativa de acréscimos no ataque, a direção trabalha para encontrar um meia. A busca é por um camisa 10 com a capacidade técnica de organizar os ataques. Essa procura pode ficar ainda mais importante nos próximos dias.

Gabriel Mec, 18 anos, recebeu uma série de sondagens nas últimas semanas. E se um clube do Exterior levar o jovem talento gremista, será preciso que o departamento de futebol possa repor essa peça.