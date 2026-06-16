Arthur se despede do Grêmio em rede social: "Não conseguimos encontrar uma solução"

Jogador afirmou que não foi possível encontrar uma solução para a permanência. Lucas Uebel / Grêmio

Arthur não permanecerá no Grêmio para o restante da temporada. Com o contrato de empréstimo firmado com o Tricolor até o dia 30 de junho, o jogador e o clube gaúcho não chegaram em um acordo e o meio-campista retornará para a Juventus, da Itália. Em sua conta do Instagram, o jogador se despediu da torcida e afirmou que não foi possível encontrar uma solução para a permanência, apesar da vontade de ficar em Porto Alegre.

— Em diversas ocasiões manifestei meu desejo de continuar vestindo esta camisa, mas, infelizmente, não conseguimos encontrar uma solução que tornasse isso possível. Assim, nossos caminhos se separam neste momento — declarou o meio-campista.

Oriundo das categorias de base do Grêmio, Arthur entrou para a história do clube ao fazer parte do time campeão da Libertadores de 2017. Buscando retomar a boa fase na carreira, o jogador assinou o retorno à Arena em agosto de 2025, em contrato de empréstimo junto à Juventus.

O momento do retorno era totalmente diferente da primeira saída ocorrida em 2018, quando se transferiu para o Barcelona, da Espanha. No ano passado, o atleta chegou ao Grêmio em um momento de preocupação com a zona de rebaixamento do Brasileirão.

Em postagem publicada no Instagram, Arthur destaca a importância que o Tricolor teve para a sua carreira nesta segunda passagem, apesar das circunstâncias do campo serem complexas.

—Chega ao fim mais um capítulo da minha história com o Grêmio. O clube que é a minha casa, onde fui formado não apenas como atleta, mas também como ser humano. Mesmo chegando em um momento difícil para o clube, sempre repeti que, naquela circunstância, eu precisava mais do Grêmio do que o Grêmio de mim. E esse sentimento seguirá sendo verdadeiro — escreveu Arthur que completou:

— Parto com a consciência tranquila, gratidão no coração e a mesma paixão de sempre por esta instituição que faz parte da minha vida.

Obrigado por tudo, Grêmio.

Em 2026, Arthur somou 23 jogos, com um gol marcado e duas assistências computadas.

Veja a postagem de Arthur: