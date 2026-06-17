Arthur, chegadas e mais saídas: o que projeta o novo vice de futebol para o segundo semestre do Grêmio

Presidente Odorico Roman e o novo vice de futebol, Rafael Lima. Divulgação / Grêmio FBPA

O Grêmio apresentou nesta quarta-feira (17) o novo vice de futebol. Ao lado do presidente Odorico Roman, e do vice do Conselho de Administração Antonio Dutra Júnior, Rafael Lima falou sobre o planejamento do departamento de futebol para o segundo semestre de 2026, a situação de Arthur e como será o trabalho do clube no mercado.

Antes do início da entrevista coletiva, Odorico fez uma manifestação sobre a posição gremista na negociação frustrada da renovação de Arthur. O presidente lamentou o desfecho, mas disse que as portas do clube estão abertas para um eventual retorno.

— É uma notícia que não gostaríamos. Nosso desejo foi de que o Arthur permanecesse. Ele fez história no Grêmio. Não tivemos a condição financeira para o manter. Não quero precificar, não é dar um número ao trabalho. Mas entendemos que era o possível que poderíamos suportar dentro das nossas condições. Digo ao Arthur que as portas do Grêmio estão abertas. Estamos à disposição dele para um novo ciclo — afirmou.

Apresentado para comandar o futebol do clube, Rafael assumiu que o momento é de dificuldade. E que, assim como aconteceu na negociação com Arthur, o clube adotará postura mais contida no mercado.

— É um desafio que segue. Precisamos trabalhar com criatividade diante de um cenário de dificuldades. Vamos sofrer outras perdas, possivelmente em vendas. Temos que buscar os reforços dentro das possibilidades que o clube tem. É um trabalho difícil, que iremos buscar — projetou.

A expectativa na direção é de que chegarão propostas nos próximos dias pelos jovens do clube. O Grêmio, segundo orçamento previsto, precisará arrecadar R$ 120 milhões. E que a busca das reposições respeitará a nova política orçamentária.

— O trabalho de construção é uma sequência. Iremos manter as diretrizes, a comissão técnica permanece. Iremos trabalhar a manutenção do elenco com o head scout. Adotaremos austeridade, mas para construir um elenco competitivo para o Grêmio — explicou.

A partir desta quarta-feira, os jogadores e a comissão técnica retomam aos trabalhos no CT Luiz Carvalho. O primeiro compromisso do segundo semestre será o amistoso contra o Cascavel, dia 27 de junho.

Depois, em julho, o clube fará outros dois testes. Em Sinop, dia 5, enfrentará a Chapecoense. A direção ainda negocia com o Cruzeiro para a última atividade de preparação da intertemporada, dia 12, em Belo Horizonte.

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