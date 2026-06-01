Após saída, ex-vice de futebol do Grêmio reforça decisão sobre Luís Castro: "Respaldado pela nossa direção"

Dutra diz que saiu por motivos pessoais. Saimon Bianchini / Agencia RBS

Após o anúncio de desligamento do cargo de vice-presidente de futebol do Grêmio, Antônio Dutra Jr. falou com exclusividade para a Rádio Gaúcha durante a sua participação no programa "Hoje nos Esportes".

No sábado (30), ainda exercendo a pasta como vice-presidente, o dirigente defendeu a permanência do técnico Luís Castro. Ao ser questionado sobre uma possível relação do seu desligamento com uma saída do comandante gremista, Dutra rechaçou a hipótese.

— O nosso treinador é o Luís Castro, a comissão técnica está trabalhando para dar o melhor. Ele é totalmente respaldado pela nossa direção. A direção não está contente com os resultados, com aquilo que foi obtido, mas ele (Castro) também manifestou esse sentimento. Muita coisa pode acontecer, mas a tendência é que ele permaneça assim. Porque nós sabemos da importância na longevidade de um trabalho — afirmou.

No que diz respeito aos motivos que levaram ao seu desligamento, Dutra afirmou que era algo combinado, além de atribuir ao desgaste que a rotina da função o exigia. Ele diz que aproveitou a parada para a Copa do Mundo para se retirar, pois entendia que seria o momento adequado para a adaptação de seu sucessor, Rafael Lima.

— A minha saída foi combinada com o presidente antes de eu assumir. Foi exigido de mim uma dedicação enorme no Grêmio. Nesses últimos seis meses, trabalhei praticamente todos os dias, desde sábado, domingo e feriados. Não viajei de férias, não tive folga, participei de todos os treinamentos, fui a todos os jogos e era a missão que eu tinha que fazer. Missão de dar o primeiro passo nesse projeto de reconstrução — elucidou.

— Com a parada da Copa, com esses dias de férias e depois os dias de pré-temporada, eu achei por bem acelerar esse processo um pouco, diante do fato que eu me afastei muito da minha empresa, dos meus negócios, até mesmo da família, dos amigos, de tudo aquilo que não representa o Grêmio — contextualizou o dirigente.

Rafael Lima, ex-diretor de futebol, assume o protagonismo da função a partir de agora. Dutra esclareceu que desde o início do ano, a participação do Rafael na gestão estava atrelada à posse da pasta em algum momento.

— Desde o primeiro momento, convidamos o Rafael Lima com a ideia de que em algum momento ele assumisse a pasta do futebol. Então eu tomei a decisão junto com o presidente. Ele, primeiramente, não quis que eu antecipasse, mas eu esclareci para ele as minhas razões, acho que não vai ter nenhum prejuízo com relação à continuidade daquilo que está sendo feito — afirmou.

Apesar do desligamento, Dutra é o vice-presidente eleito, o que reúne outras demandas internas que não podem ser repassadas. Portanto, o dirigente não se despede do Grêmio, mas sim, dos encargos envolvendo o futebol do clube.