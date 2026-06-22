Amistoso entre Grêmio e Cruzeiro deve mudar de sede

Jogo contra o Cruzeiro deve ser realizado no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Rodrigo Oliveira / Agencia RBS

O Grêmio alinhou mais alguns detalhes dos amistosos da intertemporada. Até o momento, o clube acertou a realização de dois jogos. Neste sábado (27), o Tricolor viaja a Cascavel para enfrentar o Cascavel. No dia 5 de julho, em Sinop, o adversário será a Chapecoense. O terceiro teste, contra o Cruzeiro no dia 12 de julho, deve mudar de sede.

Inicialmente, a previsão era da realização da partida em Belo Horizonte. Mas os clubes receberam proposta para levar o jogo para Brasília, no Estádio Mané Garrincha, e a tendência é de alteração da sede para o Distrito Federal.

O departamento de futebol atendeu ao pedido de Luís Castro, que queria a realização de amistosos contra adversários de bom nível. A ideia da comissão técnica é testar as alternativas de equipe para o segundo semestre.

Nardoni, Villasanti e Leonel Pérez disputam duas posições no meio-campo. Assim como outras brigas por titularidade, como Enamorado e Tetê pela ponta direita, serão decididas no período de intertemporada.

Confira as datas dos amistosos do Grêmio:

27/6 - Grêmio x Cascavel - 16h, em Cascavel

5/7 - Grêmio x Chapecoense - em Sinop-MT

12/7 - Grêmio x Cruzeiro - em Belo Horizonte

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