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Amistoso entre Grêmio e Chapecoense muda de data por conta da programação da Seleção; entenda

Partida estava marcada para o dia 5 de julho, mas será antecipada para o dia 4

Marco Souza

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