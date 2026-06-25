Amistoso entre Grêmio e Chapecoense muda de data por conta da programação da Seleção; entenda

Estádio Gigante do Norte receberá o amistoso entre Grêmio x Chapecoense. Julio Tabile/ / Divulgação Sinop FC

A empresa organizadora dos amistosos do Grêmio na intertemporada alterou a data do segundo jogo do clube. Agendado para o dia 5 de julho, o Tricolor agora enfrentará a Chapecoense no dia 4. A partida segue marcada para as 18h, no Estádio Gigante do Norte, em Sinop-MT. A mudança ocorre pela programação da Seleção Brasileira.

Classificada para a próxima fase da Copa do Mundo, a equipe de Ancelotti poderá disputar as oitavas de final no dia 5. No calendário previsto pela Fifa, essa é a data reservada para o caminho dos confrontos brasileiros.

A programação do Mundial prevê o horário das 17h, de domingo (5) para a disputa. Antes, na segunda-feira (29), o Brasil estará em campo pela fase de 16 avos de final.

A confirmação da mudança foi feita no site das vendas de ingressos para o amistoso em Sinop. Confira aqui o serviço de compra de lugares para a partida.

Antes do jogo em Mato Grosso, o Grêmio enfrentará o Cascavel neste sábado (27). A partida acontecerá no Estádio Olímpico Regional, às 16h.

No dia 12 de julho, no Mané Garrincha, o clube gaúcho encerra a fase de amistosos da intertemporada. O adversário na data será o Cruzeiro.