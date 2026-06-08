Alvo do Grêmio, Bitello desembarca em Porto Alegre

Bitello chegou a Porto Alegre nesta segunda-feira (8). Arquivo pessoal / Reprodução

Bitello está em Porto Alegre. De férias, o meia desembarcou na Capital no início da tarde desta segunda-feira (8). Vinculado ao Dínamo de Moscou, o meio-campista recebeu sondagens de clubes brasileiros e poderá voltar ao País após três anos na Rússia.

Revelado pelo Grêmio, o jogador veio de São Paulo. O voo de Guarulhos chegou em Porto Alegre por volta das 14h30min. Apesar do vínculo com a torcida gremista, poucos curiosos se aproximaram do atleta pedindo fotos e vídeos.

A situação do atleta é monitorada por diversos interessados no mercado. O Grêmio procurou informações, mas o preço impede qualquer investida. O Dínamo colocou multa rescisória de 18 milhões de euros, cerca de R$ 107 milhões, após a renovação de contratação com o ex-gremista em setembro de 2025.

Cruzeiro, Botafogo e o Palmeiras também sondaram o atleta, mas nenhuma proposta foi apresentada até o momento. Em 97 jogos pelo Dínamo, Bitello marcou 20 gols e deu 23 assistências. O vínculo atual do jogador com o clube russo vai até 2031.