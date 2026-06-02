A um passo do Z-4, Grêmio registra uma das piores largadas no Brasileirão após a 18ª rodada; veja o histórico

O time do técnico Luís Castro está na 16ª posição com 21 pontos somados. Lucas Uebel / Grêmio

A campanha atual do Grêmio no Campeonato Brasileiro tem preocupado os torcedores gremistas. O Tricolor é o atual 16º colocado do Brasileirão com 21 pontos somados, sendo o primeiro time fora da zona de rebaixamento e com apenas um ponto para o Vasco da Gama — o primeiro time dentro do Z-4. Em comparação com as últimas 10 edições da competição, o time do técnico Luís Castro tem a terceira pior campanha após a 18ª rodada.

O desempenho atual, só perde em números para as edições de 2024 e 2021 — ano no qual o time foi rebaixado para a segunda divisão.

Quem lidera o ranking de pior campanha após a 18ª rodada é o Brasileirão de 2024. Na época, o Grêmio somou apenas 14 pontos e ficou na 18ª colocação. No entanto, por conta das enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul, o Tricolor jogou apenas 16 partidas até a penúltima rodada do primeiro turno.

Já em 2021, o Tricolor somou 16 pontos no recorte, ficando na 18ª colocação com 17 jogos disputados.

Estas foram as únicas duas vezes em que o Grêmio terminou a 18ª rodada na zona de rebaixamento. O desfecho foi negativo somente em 2021, quando o Tricolor foi rebaixado para a Série B e terminou a competição na 17ª colocação com 43 pontos. Em 2024, terminou o Campeonato Brasileiro na 14ª posição com 45 pontos.

O outro lado da moeda

Na última década, poucas foram as vezes em que o Grêmio terminou a 18ª rodada em uma posição que o garantisse uma vaga para a Libertadores. A última ocasião foi na edição de 2018, quando somou 33 pontos e ficou em quarto lugar.

As duas melhores posições conquistadas foram em 2017 e 2016. Na edição do ano da conquista da Libertadores, o time treinado por Renato Portaluppi terminou a 18ª rodada na vice-liderança do Campeonato Brasileiro com 36 pontos, sendo esta a melhor campanha dos últimos 10 anos no recorte de rodadas.

Em 2016, o Tricolor era o atual campeão da Copa do Brasil e ocupou a quarta colocação, a mesma alcançada em 2018, mas somou 32 pontos.

Campanhas do Grêmio após a 18ª rodada nas últimas 10 edições disputadas de Brasileirão*

2026 - 16º colocado com 21 pontos

- 16º colocado com 21 pontos 2025 - 14º colocado com 20 pontos

- 14º colocado com 20 pontos 2024 - 18º colocado com 14 pontos

- 18º colocado com 14 pontos 2023 - 6º colocado com 30 pontos

- 6º colocado com 30 pontos 2021 - 18º colocado com 16 pontos

- 18º colocado com 16 pontos 2020 - 9º colocado com 24 pontos

- 9º colocado com 24 pontos 2019 - 11º colocado com 25 pontos

- 11º colocado com 25 pontos 2018 - 4º colocado com 33 pontos

- 4º colocado com 33 pontos 2017 - 2º colocado com 36 pontos

- 2º colocado com 36 pontos 2016 - 4º colocado com 32 pontos

*2022 o Grêmio estava na Série B

Ranking das piores campanhas após a 18ª rodada do Brasileirão

2024 - 18º colocado 2021 - 18º colocado 2026 - 16º colocado 2025 - 14º colocado 2019 - 11º colocado 2020 - 9º colocado 2023 - 6º colocado 2018 - 4º colocado 2016 - 4º colocado 2017 - 2º colocado