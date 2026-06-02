Grêmio

Campanha ruim
Notícia

A um passo do Z-4, Grêmio registra uma das piores largadas no Brasileirão após a 18ª rodada; veja o histórico

Em 2026, Tricolor só perde para os anos de 2021 e 2024 no ranking das campanhas menos favoráveis

Zero Hora

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