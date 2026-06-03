A situação dos jogadores com contrato por encerrar no Grêmio 

Carlos Vinícius é um dos jogadores que a direção negocia a renovação. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O Grêmio fará escolhas na próxima janela de transferências. No mês de julho, quando o período de contratações se iniciar, a direção definirá quais peças farão parte do projeto no clube. E quais jogadores serão negociados e não estarão no grupo sob o comando de Luís Castro.

Das decisões necessárias, a mais urgente é também a que mais gera ansiedade no torcedor. Até 30 de junho, o departamento de futebol terá que resolver a situação de Arthur.

O meio-campista está emprestado pela Juventus até o fim do mês. O jogador tenta facilitar a liberação para seguir em Porto Alegre. Mas a dinâmica da negociação é complexa. E essa dificuldade é um dos motivos para que o departamento de futebol ainda não tenha avançado para assegurar a permanência do principal nome da equipe de Luís Castro.

Mas outras escolhas também serão feitas nas próximas semanas. Além de Arthur, com contrato até 30 de junho, sete atletas terão seus vínculos encerrando em 31 de dezembro. Prazo que permite que outros interessados abram negociações. Do grupo, no entanto, alguns estão em conversas para permanecer.

— Eu tive contato com os dirigentes da Juventus até sexta-feira. A Juventus não tem ainda uma forma de fazer essa operação. Ainda não definiu se eles querem ficar com o Arthur, se eles cedem, por qual valor, se aceitam algum jogador nesse negócio ou se não aceitam — esclareceu Antonio Dutra Júnior, em entrevista à Rádio Gaúcha, que deixou o cargo de vice na segunda-feira (1º).

O Grêmio fez proposta para Carlos Vinícius renovar por mais dois anos. O centroavante conta com uma cláusula contratual que prevê renovação automática até o fim de 2027, caso atinja uma meta de participação em jogos estabelecida no vínculo atual. O número será batido com facilidade. Mesmo assim, a direção tenta a prorrogação do acordo.

Amuzu e Pavon também estão na lista de renovações desejadas. A dupla passou a ganhar espaço no final do ano passado. E agora conquistaram a titularidade na equipe.

Saídas e retornos

Emprestado pelo Palmeiras, Caio Paulista dificilmente terá a ampliação da permanência na Capital. O lateral perdeu a disputa para Pedro Gabriel. Titular, Marlon tem contrato longo e retorna de lesão após a parada para a Copa do Mundo. Marcos Rocha, Dodi e Willian completam a relação de jogadores com contrato até dezembro. O trio poderá deixar o clube ainda nas próximas semanas. A ideia do departamento de futebol é reduzir a folha salarial. E como nenhum deles é titular, a possibilidade de saída não está descartada.

— Nós sabemos que a janela pode ocasionar a saída de alguns jogadores, mas assim como sairão, nós também temos expectativa de fazer as reposições — projetou Dutra, após a derrota para o Corinthians.

Além das saídas, o fim de dezembro também marcará o retorno de alguns jogadores emprestados a outros clubes. João Lucas volta do Remo, Camilo retorna da Chapecoense, Ronald será devolvido pelo Fortaleza, Cristian Olivera termina o empréstimo no Bahia e Aravena encerra o vínculo com os americanos do Portland Timbers.

Contratos que encerram em 31/12/2026:

Marcos Rocha

Caio Paulista

Dodi

Willian

Amuzu

Pavon

Carlos Vinícius

Jogadores que retornam de empréstimo:

João Lucas (contrato com o Grêmio vai até 31/12/2027)

Camilo (contrato com o Grêmio vai até 31/12/2027)

Ronald (contrato com o Grêmio vai até 31/12/2027)

Aravena (contrato com o Grêmio vai até 31/12/2028)

Cristian Olivera (contrato com o Grêmio vai até 31/12/2027)