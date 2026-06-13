A estratégia do Grêmio para reequilibrar as contas

Gabriel Mec e Viery são as principais esperanças de vendas. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio espera reequilibrar as contas nesta janela de transferências. O clube aposta em algumas vendas nas próximas semanas para atingir o objetivo, principalmente de jogadores formados nas categorias de base.

A expectativa da direção é superar os 25 milhões de euros (cerca de R$ 147 milhões) em vendas em julho, o que permitiria a busca por reposições e aliviaria o orçamento para o restante do ano.

A grande esperança de venda neste momento é o zagueiro Viery. Segundo fontes ouvidas por Zero Hora, o Grêmio espera proposta superior a 15 milhões de euros (cerca de R$ 89 milhões na cotação atual). Além de receber o valor neste momento, a direção também deseja manter um percentual de venda futura ou de mais valia da operação.

Para garantir que a linha de produção de talentos continue colocando jogadores da base no time principal, a direção reforça a confiança no trabalho de Luís Castro. O português é peça fundamental no planejamento para 2026.

— Eu trabalho para isso (vender jovens). Eu sei que o clube só consegue se sustentar nesse caminho. Tenho é que ter mecanismos de responder a isso que vai acontecer no caminho. Nisso entra a monitorização de jogadores — destacou Castro, em entrevista exclusiva à Rádio Gaúcha.

O treinador destacou a importância de contratar e valorizar os atletas.

— Nós vendemos por 25 ou 30 milhões e vamos buscar por 7, 8 ou 9. Que vem, valoriza e depois sai por 15, 10 milhões. É isso que faz os clubes serem grandes em termos financeiros, porque o Grêmio já é grande, mas claramente quer uma maior saúde financeira — finalizou.

Janelas de transferências

A Itália abre a janela de transferências em 1º de julho. A Inglaterra, outro mercado com clubes interessados no defensor, permite a inscrição de novos reforços a partir de 15 de junho. Esses são os dois mercados que despontam como possíveis compradores do defensor.

Depois de Viery, o clube também projeta receber um bom valor na eventual venda de Gabriel Mec. O meia de 18 anos também atraiu o interesse de clubes do Exterior, mas não recebeu propostas.

Novas fontes de receita

Enquanto as vendas não se confirmarem, a gestão de Odorico Roman busca outras fontes de receita, mesmo sem ter confirmado um patrocinador máster até agora.

— A gente cresceu em quadro social, a gente cresceu em ticket médio, a gente cresceu em patrocínios, patrocínios de uniforme, patrocínios fora de uniforme. Então, se tudo isso aconteceu nesses últimos cinco meses, o que não nos dá conforto, mas nos dá um mínimo de tranquilidade é olhar uma linha super importante — afirmou Alex Leitão, CEO do Grêmio.

Ele também ressaltou a importância do patrocinado máster no orçamento tricolor.

— O máster hoje responde por 5% da receita do clube. É importante, claro que é super relevante, a gente não está confortável, agora a gente tem que contextualizar a situação que esta linha representa dentro de um universo de receitas que a gente vem crescendo nos últimos cinco meses para o clube — concluiu.

Retomada dos trabalhos

Os jogadores e a comissão técnica retornam ao trabalho em 17 de junho. Mesmo com a certeza de que o grupo de atletas será diferente, pelas prováveis saídas e chegadas, o planejamento permanece: um segundo semestre sem sustos no Brasileirão e chegar forte nas disputas da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana.