7 a 0: três motivos para a goleada sofrida pelo Grêmio no Brasileirão Sub-17 contra o Corinthians

O time do técnico Airton Fagundes foi amplamente dominado pelo Corinthians. Rodrigo Fatturi / Grêmio

O resultado final representou bem o que foi a partida: superioridade total do clube paulista desde os primeiros minutos de jogo. No intervalo, os paulistas já venciam por 4 a 0 no Parque São Jorge. No segundo tempo vieram mais três gols para fechar o placar elástico.

Abaixo, Zero Hora lista três motivos para o fracasso gremista:

Fragilidade defensiva

O principal motivo da goleada sofrida pelo Grêmio não poderia ser outro: defesa frágil. A equipe treinada por Airton Fagundes em nenhum momento conseguiu segurar os avanços do Corinthians. Não fossem intervenções do goleiro João Vitor, o resultado seria ainda maior.

Além disso, erros individuais foram determinantes. O segundo gol do Corinthians, por exemplo, só ocorreu após erro de Kenay — que afastou a bola em cima do ataque corintiano e permitiu que o adversário ficasse livre para ampliar.

Foco na final do Gauchão

Outro fator para explicar a derrota foi a atenção dividida com o segundo jogo da final do Campeonato Gaúcho Sub-17.

O Grêmio entra em campo no sábado (13), às 11h, no CT Hélio Dourado, para decidir o título estadual contra o Inter. O Tricolor venceu o maior rival por 2 a 1 no duelo de ida e só depende dele para ser campeão.

Por isso, o time foi a campo nesta terça com alguns jogadores reservas. Em comparação ao clássico pelo Gauchão, apenas o goleiro João Vitor, o zagueiro Matues Sérgio e o meio-campista Lucas Barros começaram ambos os jogos.

Impotência do meio-campo

O meio-campo gremista formado por Lucas Barros, Sulivan e João Pedro não conseguiu dar sustentação defensiva e nem projetar o time à frente.