Zagueiro do Grêmio é observado por clube inglês

Viery (D) beija taça de campeão gaúcho de 2026. Instagram / Grêmio / Divulgação

O zagueiro Viery se transformou em um dos pilares da defesa gremista na atual temporada e também em um dos atletas mais valorizados do elenco, despertando o interesse do futebol europeu. Além dos portugueses do Benfica e dos franceses do Lille, outro importante clube europeu buscou informações sobre o defensor.

O Newcastle United também sondou recentemente a situação de Viery, mas, segundo apurou a reportagem de GZH, nenhuma proposta oficial foi enviada ao Grêmio até o momento. A expectativa é de que as conversas sejam intensificadas com a reabertura da janela de transferências.

O Grêmio não estipula um valor para concluir a venda do zagueiro de 21 anos, mas reconhece a necessidade de realizar negociações envolvendo a saída de jogadores na próxima janela de transferências.

Além de Viery, o meia Gabriel Mec também é visto como uma potencial venda do Grêmio ainda em 2026. Assim como o zagueiro, o jogador vem recebendo forte assédio do futebol europeu, embora o clube ainda não tenha recebido uma proposta oficial.