Zagueiro do Grêmio e de seleção tem lesão muscular confirmada às vésperas da Copa do Mundo

Balbuena deve ficar afastado por duas semanas. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O experiente zagueiro Balbuena teve constatada uma lesão muscular grau 1 na coxa esquerda após atuar por poucos minutos na vitória por 3 a 0 sobre o Confiança, pela Copa do Brasil, em Sergipe.

Com isso, o defensor do Grêmio e da seleção paraguaia deve ficar afastado por aproximadamente duas semanas para se recuperar. Ou seja, não atua mais pelo Tricolor antes da parada para o Mundial, mas sua presença na Copa do Mundo não está ameaçada.

Inclusive, para acelerar o processo de recuperação, Balbuena deixou a concentração do Grêmio em Salvador e retornou para Porto Alegre. O zagueiro de 34 anos já iniciou o tratamento no CT Luiz Carvalho.

Por conta da lesão do paraguaio, o técnico Luís Castro convocou o jovem Luis Eduardo para ficar à disposição na partida diante do Bahia, neste domingo (17), na Fonte Nova, pelo Brasileirão.