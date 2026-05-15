Willian marca e exalta postura do Grêmio contra o Confiança: "Não viemos jogar pela vantagem"

De pênalti, Willian fechou o placar na classificação do Grêmio na Copa do Brasil. Lucas Uebel / Gremio

O Grêmio está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Na noite desta quinta-feira (14), o Tricolor voltou a vencer o Confiança, agora por 3 a 0, e construiu uma vantagem de cinco gols no agregado.

A postura agradou o atacante Willian. De pênalti, ele marcou o gol que fechou o placar em Aracaju. Após a partida, ele analisou o jogo:

— Foi um resultado importante. Conseguimos uma grande vitória. Já tínhamos a vantagem, mas não viemos pra jogar por ela. Fico feliz pelo gol. O mais importante foi a classificação — destacou.

E também projetou o jogo contra o Bahia, no fim de semana, pelo Brasileirão:

— Vai ser um jogo difícil. É um adversário muito qualificado — resumiu.

Pelo Brasileirão, o Grêmio enfrenta o Bahia, no domingo (17), às 16h, na Fonte Nova. O Grêmio está na zona de rebaixamento da competição, com 17 pontos. O adversário nas oitavas da Copa do Brasil será definido por sorteio.