Willian fala sobre mudança de função na vitória contra o Riestra: "Nunca tinha jogado assim"

Willian começou entre os 11 contra o Deportivo Riestra. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Antes de a bola rolar entre Deportivo Riestra e Grêmio, chamou atenção a escalação de Luís Castro para a partida: uma formação com três zagueiros, um volante e dois meias — Willian e Gabriel Mec. No decorrer da vitória por 3 a 0, foi possível entender a dinâmica proposta e o papel de Willian ali. Ele atuou como um segundo volante, junto de Leo Pérez.

— Foi diferente, nunca tinha jogado assim na minha carreira. Foi a primeira vez, para falar a verdade. Mas como eu falei desde o início do ano, a gente tem que estar disposto a ajudar de alguma forma.

Willian revelou, após a partida, que a estratégia previa que o Riestra não pressionaria tanto, o que não se confirmou. Os argentinos marcaram bem o meio-campo e exigiram um jogo mais aéreo do Grêmio.

— Tentar uma construção, tentar acionar os companheiros da frente. Mas a equipe deles pressionou muito a gente. Tinha uma hora que a gente tinha que procurar jogar a bola diretamente no Vinicius, nos homens da frente, para depois construir as jogadas. O importante é tentar ajudar da melhor forma. Claro que às vezes não vai dar na técnica por estar jogando em uma função diferente. Mas o empenho, a dedicação, isso não pode faltar nunca — falou.

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O próximo compromisso do Grêmio será no domingo (10), contra o Flamengo, na Arena, pela 15ª rodada do Brasileirão. Já na Sul-Americana, o Tricolor volta a campo no dia 20 de maio, também em casa.