Weverton lamenta empate na Arena: "A gente não conseguiu competir como o Grêmio exige"

Weverton falou após o empate com o City Torque. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio ficou no empate em 2 a 2 com o Montevideo City Torque, na Arena, nesta terça-feira (25), e permaneceu na segunda colocação do Grupo F da Sul-Americana. Sem o triunfo, o Tricolor terá agora que disputar os playoffs do torneio para tentar uma vaga nas oitavas de final.

No final da partida, o goleiro Weverton e o atacante Braithwaite lamentaram o placar e a atuação da equipe gaúcha diante dos uruguaios na Arena.

Weverton reconheceu a atuação abaixo do esperado do Grêmio no primeiro tempo e destacou ainda que a equipe não conseguiu impor o nível de competitividade necessário para sair com a vitória na Arena.

— Realmente não foi um primeiro tempo bom. A gente não conseguiu ganhar nossos duelos, não conseguiu competir como jogar no Grêmio exige. E aí paga caro quando você sai perdendo nesse tipo de jogo. Os jogos da Sul-Americana, às vezes, é mais enrolado, é mais brigado. O juiz deixa o jogo mais morno e é difícil reverter o placar — disse o goleiro.

O camisa 1 gremista, no entanto, desconversou sobre a frustração de ter que disputar os playoffs do torneio e apresentou um discurso focado nos próximos compromissos do clube:

— Queríamos muito vencer para ir direto às oitavas. Mas estamos dentro da competição também. É bom ressaltar isso. É óbvio que diante do nosso estádio, a gente queria dar a vitória para eles. Mas é levantar a cabeça. É tirar a lição do jogo de hoje para o jogo de sábado contra o Corinthians, para que a gente possa fazer um jogo melhor possa sair com a vitória.

Ao analisar a situação do Grêmio na competição, Weverton destacou ainda que outros clubes brasileiros também encontraram dificuldades ao longo da fase de grupos da Sul-Americana, assim como o Tricolor.

— A gente sabe que o futebol não é mais como antigamente, que você olhava o time e dizia que esse time vai ganhar. Eu até peço desculpas de trazer uma comparação, mas você vê o Santos sofrer, você vê o Vasco. Não é fácil, ninguém é mais bobo, todo mundo está se reforçando, é uma equipe do Grupo City. Então a gente também tem que entender que do outro lado tem um bom adversário — concluiu.

Braithwaite também falou após o apito final. Diferentemente de Weverton, o dinamarquês adotou um tom mais sério e foi breve nas respostas.

Ainda assim, da mesma forma que seu companheiro de equipe, o atacante comentou sobre as expectativas do Grêmio para a próxima fase da competição.

— Agora temos dois jogos a mais e temos que ganhar. Esse é o momento para ganhar os jogos — disse.

O Grêmio volta a campo no próximo sábado (30), na Arena, para enfrentar o Corinthians pela 18ª rodada do Brasileirão.