Volante recupera espaço no Grêmio e ganha nova oportunidade contra o Confiança 

Tiaguinho deve ser utilizado contra o Confiança. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

As oportunidades voltaram. Tiaguinho, depois de dois meses ausente do time principal, apareceu na equipe durante o segundo tempo contra o Deportivo Riestra. O cenário se repetiu contra o Flamengo, no último domingo (10), pelo Brasileirão.

A possibilidade de uma nova chance nesta quinta-feira (14), contra o Confiança, abre caminho para que o jovem consiga se afirmar novamente como peça do time principal. Ainda mais pelo rendimento dos concorrentes pela posição.

A ideia da comissão técnica é que alguns jogadores desgastados possam ser preservados da partida no Sergipe. Uma oportunidade que se abre para atletas que têm a expectativa de receber mais minutos em campo. É o caso de um volante que iniciou o ano com destaque, mesmo sem tantas oportunidades durante um período da temporada.

— Existe um plano de carreira para ele, que está a crescer. Nós conversamos com ele diariamente, que ele tem que melhorar alguns aspectos do jogo dele e, às vezes, uma forma de proteger um jogador é não colocá-lo a jogar. Outras vezes não, é colocá-lo a jogar — explicou o auxiliar técnico Vitor Severino.

Opções escassas

No momento, sem Arthur e Nardoni, as opções para volante estão reduzidas. Leonel Pérez e Noriega começaram contra o Flamengo. Restam, ainda, Dodi e Jefinho como concorrentes de Tiaguinho por um lugar. Mas o nome do jovem de 18 anos segue em alta com o torcedor.

— Espero que ele continue a receber oportunidade. É justíssimo que ele enfrente um adversário "um pouco mais tranquilo do que o Flamengo". Acredito que a melhor posição para ele seja de volante. Um clone de Arthur — opinou Gordo Léo, debatedor gremista do programa Bola nas Costas, da Rádio Atlântida.

Titular no início do ano ao lado de Arthur, o volante deu uma assistência em sua estreia, contra o Avenida. Na partida seguinte, contra o São Luiz, repetiu o bom desempenho.

Perda de espaço

Substituído no intervalo do primeiro Gre-Nal de 2026, o meio-campo foi utilizado no time reserva que enfrentou o Juventude na fase classificatória do Gauchão. Ele entrou nos acréscimos do Gre-Nal que terminou em goleada na primeira partida final do Estadual. Depois, só voltou a aparecer contra o Deportivo Riestra e o Flamengo.

Mesmo sem a mesma minutagem de Viery e outros jovens em alta, Tiago passou a receber sondagens, principalmente de clubes do Exterior. Além do que já fez pelo clube, o jogador teve muito destaque nas seleções de base. O Grêmio, oficialmente, ainda não recebeu nenhuma proposta pelo volante de 18 anos.

Ampliação de contrato

A expectativa é de que, nos próximos meses, ocorra uma conversa para discutir a ampliação do vínculo. O atual contrato é válido até julho de 2027. Ou seja, resta pouco mais de um ano de vínculo e, em cerca de seis meses, o jogador já teria condições de assinar um pré-contrato com outra equipe.