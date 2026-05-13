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Alternativa no meio
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Volante recupera espaço no Grêmio e ganha nova oportunidade contra o Confiança 

Jogador entrou nas partidas contra Deportivo Riestra e Flamengo e deve reaparecer entre os titulares

Marco Souza

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