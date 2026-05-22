Volante deve ser relacionado para o confronto diante do Santos

Luís Castro quer contar com Arthur diante do Santos. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O técnico Luís Castro deve ganhar um importante reforço para o confronto deste sábado (23), contra o Santos, na Arena. O volante Arthur, que vem treinando com bola nos últimos dias, tem chances de ser relacionado para o duelo contra o Peixe.

Segundo apurou a reportagem de GZH, Arthur ainda não estaria 100% liberado para voltar. O camisa 8 tem condições de atuar por menos de 30 minutos, mas, mesmo assim, a vontade da comissão técnica é relacionar o jogador, que pode começar no banco de reservas.

Arthur sofreu uma lesão muscular de grau 1 no reto femoral da coxa direita no empate sem gols diante do Palestino, no Chile, no dia 29 de abril, pela Sul-Americana. A previsão de recuperação era de duas semanas, prazo que já foi cumprido pelo atleta.

Com isso, a tendência é de que o atleta comece o jogo como opção, podendo entrar no decorrer da partida deste sábado, na Arena. Sem o volante, o meio-campo tricolor pode ser novamente formado pela dupla Noriega e Pérez.

Também sem Gabriel Mec e Pedro Gabriel, suspensos, Luís Castro vai optar por Willian ou Braithwaite no meio-campo e Caio Paulista na lateral esquerda. Gustavo Martins segue como dúvida.

Uma possível escalação do Grêmio tem: Weverton; Pavon, Luís Eduardo, Viery e Caio Paulista; Noriega, Pérez e Willian (Braithwaite); Amuzu, Enamorado e Carlos Vinícius.

Grêmio e Santos jogam neste sábado, às 19h, na Arena, pela 17ª rodada do Brasileirão. O Tricolor é o 15º colocado, com 18 pontos, mesma pontuação do Peixe.