Vitória volta a cobrar o Grêmio por dívida envolvendo a contratação de zagueiro

Wagner Leonardo perdeu espaço nesta temporada para jovens oriundos das categorias de base. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O Vitória deu um ultimato ao Grêmio sobre o pagamento da contratação do zagueiro Wagner Leonardo. O clube gaúcho anunciou o jogador em fevereiro de 2025, em uma transferência de R$ 26 milhões.

Segundo o presidente do Vitória, Fábio Mota, o Grêmio não quitou uma parcela de um milhão de dólares, que venceu em 30 de março. Além disso, uma nova parcela, no valor de 1,5 milhão de dólares, deve vencer já no dia 30 de maio, o que aumenta a insatisfação da diretoria do clube baiano.

Mota revelou que o Vitória pretende acionar o Grêmio na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD). O dirigente também afirmou que já conversou com o presidente gremista, Odorico Roman, para tratar da cobrança.

Recentemente, outro dirigente do Vitória já havia cobrado o Grêmio publicamente pelos atrasos nos pagamentos.

Wagner Leonardo perdeu espaço no Grêmio

Nesta temporada, o zagueiro foi utilizado 15 vezes. Após iniciar o ano como titular, Wagner perdeu espaço por conta de falhas individuais, inclusive em partidas recentes.

Neste momento, Viery e Gustavo Martins são considerados os titulares da posição no time comandado pelo técnico Luís Castro.

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