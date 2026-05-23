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Vitória volta a cobrar o Grêmio por dívida envolvendo a contratação de zagueiro

Jogador de 26 anos foi anunciado pela equipe gaúcha no começo do ano passado

Saimon Bianchini

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