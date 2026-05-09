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Vitória do Grêmio sobre SulBrasil no Gauchão sub-17 tem briga generalizada e voadora; veja o vídeo

Tricolor venceu por 3 a 2 neste sábado. Sete jogadores acabaram expulsos

Eduardo Moura

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