Vitória do Grêmio sobre SulBrasil no Gauchão sub-17 tem briga generalizada e voadora; veja o vídeo

Uma agressão marcou a vitória do Grêmio por 3 a 2 sobre o SulBrasil neste sábado (9), no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. Já nos acréscimos do jogo, depois de um lance mais ríspido, teve início uma confusão entre os jogadores. Integrantes dos bancos de reservas também se envolveram.

Em determinado momento, um jogador do SulBrasil deu uma voadora no rosto de Arilson, que estava no banco de reservas do Grêmio após ter sido substituído. Conforme apurou a reportagem, o garoto teve um corte próximo da boca, mas foi atendido pelo médico gremista presente no jogo e passa bem.

Partida foi realizada no CT Hélio Dourado. Angelo Pieretti / Grêmio

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