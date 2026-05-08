Villasanti participa de parte do treino do Grêmio e se aproxima de retorno

O treino do Grêmio da manhã desta sexta-feira (8) teve uma novidade importante. Recuperado de grave lesão, Villasanti participou de parte da atividade.
O volante sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco lateral do joelho esquerdo em agosto de 2025. Agora, ele começa a ser reintegrado aos trabalhos com grupo.
O paraguaio esteve presente no aquecimento, em trabalhos de velocidade e no rondo, semelhante ao "bobinho". No entanto, Villasanti não participou das finalizações e do treino técnico-tático.
Previsão de retorno
A expectativa é que o volante volte a atuar pelo Tricolor na segunda metade de maio. Ele ainda precisa participar de treinos completos e aprimorar a condição física.
O objetivo pessoal do atleta é ter ritmo de jogo antes da parada para a Copa do Mundo, já que ele é peça fundamental da seleção do Paraguai. A última partida do Grêmio no período é no dia 30 de maio, na Arena, contra o Corinthians.
Os jogos do Grêmio antes da parada para a Copa do Mundo:
- 10/5 - Grêmio x Flamengo (Brasileirão)
- 14/5 - Confiança x Grêmio (Copa do Brasil)
- 17/5 - Bahia x Grêmio (Brasileirão)
- 20/5 - Grêmio x Palestino (Sul-Americana)
- 23/5 - Grêmio x Santos (Brasileirão)
- 26/5 - Grêmio x Montevideo City Torque (Sul-Americana)
- 30/5 - Grêmio x Corinthians (Brasileirão)