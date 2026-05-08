Villasanti participa de parte do treino do Grêmio e se aproxima de retorno

Villasanti em treino do Grêmio nesta sexta-feira (8). Lucas Uebel / Grêmio

O treino do Grêmio da manhã desta sexta-feira (8) teve uma novidade importante. Recuperado de grave lesão, Villasanti participou de parte da atividade.

O volante sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco lateral do joelho esquerdo em agosto de 2025. Agora, ele começa a ser reintegrado aos trabalhos com grupo.

O paraguaio esteve presente no aquecimento, em trabalhos de velocidade e no rondo, semelhante ao "bobinho". No entanto, Villasanti não participou das finalizações e do treino técnico-tático.

Previsão de retorno

A expectativa é que o volante volte a atuar pelo Tricolor na segunda metade de maio. Ele ainda precisa participar de treinos completos e aprimorar a condição física.

O objetivo pessoal do atleta é ter ritmo de jogo antes da parada para a Copa do Mundo, já que ele é peça fundamental da seleção do Paraguai. A última partida do Grêmio no período é no dia 30 de maio, na Arena, contra o Corinthians.

Os jogos do Grêmio antes da parada para a Copa do Mundo: