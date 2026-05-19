VÍDEO: Grêmio homenageia Weverton após convocação para a Copa do Mundo

Um dia após ser convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, Weverton foi homenageado pelo Grêmio na manhã desta terça-feira (19). Em evento com as cores do Brasil no CT Luiz Carvalho, o goleiro foi saudado por seus companheiros e também pelos funcionários do clube.

— Como eu falei, muito grato a Deus, em primeiro lugar, por essa oportunidade. É uma honra representar o meu país na Copa do Mundo pela Seleção Brasileira. E agora também representar as cores do Grêmio. Espero poder honrá-lo também, espero poder representar da melhor forma possível. E quem sabe buscar o tão sonhado hexa, que é o nosso grande objetivo — disse aos canais do Tricolor.

Weverton também ganhou uma figurinha com seu nome e rosto para colar no álbum da Copa do Mundo. O camisa 1 do Grêmio superou a concorrência de Bento, Hugo Souza e John para disputar pela segunda vez o Mundial. Em 2022, ele entrou no final da partida contra a Coreia do Sul.