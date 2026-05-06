Grêmio

Joia tricolor
Notícia

Vice-presidente do Grêmio nega propostas por Gabriel Mec, mas não descarta venda futura: "Valor muito grande"

Jogador deu assistência em goleada do Grêmio sobre o Deportivo Riestra, pela Sul-Americana

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS