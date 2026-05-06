Vice-presidente do Grêmio nega propostas por Gabriel Mec, mas não descarta venda futura: "Valor muito grande"

Jogador de 18 anos foi um dos principais jogadores do Grêmio na partida. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Um dos destaques da vitória do Grêmio sobre o Deportivo Riestra por 3 a 0 foi Gabriel Mec. O jovem de 18 anos deu uma assistência e participou ativamente da partida válida pela quarta rodada da Copa Sul-Americana, em Buenos Aires.

Após o apito final, o vice-presidente de futebol do Grêmio, Antônio Dutra Jr., fez elogios ao jogador e disse que, no momento, não existem propostas para contratá-lo.

— Não existe hoje nenhuma proposta oficial pelo Gabriel Mec. É um jogador do Grêmio, contamos com ele. No momento em que vierem propostas, o Grêmio vai analisar, tanto pelo Gabriel quanto para qualquer outro jogador— comentou.

Dutra ainda foi questionado sobre quanto uma eventual transferência de Mec poderia custar. Na visão do dirigente, não há uma valor exato, mas ele aposta em uma quantia elevada.

— Eu acho que é um jogador que vai ter um valor muito grande. É um jogador que está recém iniciando a carreira, que tem um potencial altíssimo. Eu tenho certeza que ele vai ter uma carreira brilhante — concluiu.

O Grêmio volta a jogar no próximo domingo (10), às 19h30min, contra o Flamengo, na Arena, pela 15ª rodada do Brasileirão.