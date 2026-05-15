Vice-presidente do Grêmio fala sobre atitude de Amuzu após veto à convocação; confira

Amuzu teve boa atuação em Aracaju. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O vice-presidente de futebol do Grêmio, Antônio Dutra Jr., conversou com a imprensa após a goleada da equipe sobre o Confiança, por 3 a 0. Em Aracaju, o Tricolor confirmou a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil.

Titular mais uma vez, Amuzu sofreu o pênalti que originou o primeiro gol da partida. Durante a semana, o jogador esteve envolvido em uma situação em que o Grêmio não o liberou para defender a seleção de Gana em um amistoso.

— Nós tivemos a preocupação de conversar com o jogador. Hoje, ele demonstrou aquilo que já sabíamos, que é altamente profissional, comprometido com o Grêmio. Entendeu perfeitamente a situação e teve uma atuação brilhante hoje — explicou Dutra.

Agora, o foco da equipe é no Bahia. Neste domingo (17), as equipes se enfrentam pela 16ª rodada do Brasileirão, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O Grêmio é o 17º colocado, abrindo a zona de rebaixamento, com 17 pontos.

— Eu posso dizer que todos os jogos do Brasileirão têm o mesmo peso, aquela resposta mais protocolar. Eu sei que é um jogo que o Grêmio está pressionado pela posição na tabela, um clube que nem o Grêmio não fica confortável nessa posição. Vamos fazer o possível para sair da Bahia com a vitória — projetou o vice de futebol.

Quanto à Copa do Brasil, o Grêmio aguarda o sorteio que será realizado em 26 de maio para saber o adversário nas oitavas de final. Os jogos serão disputados na primeira semana de agosto.