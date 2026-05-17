Vetado pelo Grêmio para jogar por Gana, Amuzu começa jogo contra o Bahia no banco

Amuzu é o vice-artilheiro do Grêmio no ano. Renan Mattos / Agencia RBS

Depois de ser vetado pelo Grêmio a servir a seleção de Gana, Amuzu começa no banco de reservas a partida contra o Bahia, neste domingo (17), em Salvador, pela 16ª rodada do Brasileirão. A escolha de Luís Castro chama atenção pelo contexto dos últimos dias no Tricolor.

Convocado para defender seu país de origem no amistoso contra o México, em 22 de maio, fora da Data Fifa, o atacante acabou permanecendo em Porto Alegre após um pedido do clube, que não queria perder o jogador em um momento considerado importante da temporada. O ganês é o vice-artilheiro do Grêmio no ano.

Internamente, o Grêmio chegou a discutir uma liberação após o duelo diante do Bahia. Assim, Amuzu perderia apenas os jogos contra Palestino, pela Sul-Americana, e Santos, pelo Brasileirão. No entanto, a Federação de Gana manteve a exigência de apresentação já na quinta-feira (14), sem flexibilização.

Diante do impasse, conforme apurado por Zero Hora, os dirigentes gremistas tiveram uma longa conversa com Amuzu na última segunda-feira (11). Na reunião, ficou definida a permanência do jogador em Porto Alegre às vésperas da Copa do Mundo. O atacante não escondeu a frustração, mas demonstrou compreender a situação vivida pelo Grêmio e a necessidade de permanecer à disposição.

Atuação contra o Confiança

Após a definição, Amuzu seguiu treinando normalmente no CT Luiz Carvalho. Contra o Confiança, pela Copa do Brasil, começou entre os titulares e, apesar de não marcar gol, sofreu o pênalti que originou a abertura do placar em Sergipe — o Tricolor venceu por 3 a 0, avançando às oitavas do torneio com 5 a 0 no agregado.

— Eu falei com ele, falei com a direção. Não há polêmica alguma. Está tudo resolvido — disse Luís Castro após a partida de quinta (14).

— Nós tivemos a preocupação de conversar com o jogador. Hoje (quinta), ele demonstrou aquilo que já sabíamos, que é altamente profissional, comprometido com o Grêmio. Entendeu perfeitamente a situação e teve uma atuação brilhante hoje — corroborou o vice-presidente gremista Antônio Dutra Jr. após o jogo pela Copa do Brasil.

Escalação contra o Bahia

Mesmo assim, Luís Castro optou por iniciar o confronto deste domingo sem o atacante. Amuzu vinha sendo um dos jogadores mais participativos do setor ofensivo nas últimas partidas e aparecia como referência na equipe até a pausa para a Copa.

Contra o Bahia, o Grêmio foi escalado com Weverton; Luís Eduardo, Wagner Leonardo e Viery; Marcos Rocha, Léo Pérez, Noriega, Willian e Pedro Gabriel; Enamorado e Carlos Vinícius. Além de Amuzu, nomes de destaque recente como Gabriel Mec e Tiaguinho, também começam no banco de reservas.

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