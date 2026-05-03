"Não é como jogar videogame", diz Willian após empate do Grêmio com o Athletico-PR

Grêmio empatou com o Athletico-PR em Curitiba. Igor Barrankievicz / Grêmio/Divulgaçao

O Grêmio não conseguiu encerrar a sequência sem vitórias fora de casa e apenas empatou com o Athletico-PR, em 0 a 0, na noite deste sábado (2). O duelo foi realizado na Arena da Baixada, em Curitiba, e válido pela 14ª rodada do Brasileirão.

O Tricolor chegou a ter superioridade numérica por um tempo inteiro. Mas nem isso foi suficiente para que se sobressaísse ao Furacão e conseguisse balançar as redes. Após o jogo, o capitão Willian avaliou a atuação gremista.

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— Não é fácil jogar aqui. A equipe deles é bem treinada, sabe jogar nesse campo. Mesmo quando eles ficaram com um a menos, continuaram pressionando, tentando jogar. Depois, no segundo tempo, acho que tivemos mais controle de bola, tentamos criar algumas jogadas. Poderíamos ter feito um gol e saído com a vitória. Mas a gente sabe como é o Campeonato Brasileiro. Então, o importante é que somamos mais um ponto hoje — afirmou o meio-campista.

Em meio a uma temporada com algumas oscilações, o Grêmio ainda não conseguiu embalar no Brasileirão. Com o ponto diante do Athletico-PR, o Tricolor chegou aos 17 e está a três da zona de rebaixamento.

— O Grêmio sempre entra nas competições para brigar. Sabemos que o momento não é o que queríamos estar vivendo. Queríamos estar vencendo mais jogos. Mas também sabemos que é um novo trabalho, jogadores novos. Eu mesmo estou aqui há menos de um ano. Então, demora para encaixar. Sabemos que não é igual a jogar videogame, que você monta o time e tudo acontece — ressaltou Willian.

O meia gremista foi o único jogador a se manifestar após o empate. Os demais atletas não falaram à reportagem na zona mista.