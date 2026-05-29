Veja os confrontos dos playoffs e os classificados às oitavas da Sul-Americana

Com o encerramento da fase de grupos da Sul-Americana e da Libertadores nesta quinta-feira (28), estão definidos os times classificados às oitavas de final das competições e os confrontos dos playoffs da Sula.
Na Sul-Americana, apenas os líderes de cada grupo avançam diretamente às oitavas. Os segundos, como é o caso do Grêmio, encaram um playoff contra as equipes que ficaram em terceiro lugar nas chaves da Libertadores. O Tricolor vai enfrentar o Bolívar, com jogo de volta na Arena.
A ida ainda tem local indefinido. Em função de conflitos na Bolívia, a Conmebol tem tirado de La Paz os jogos de suas competições. A confederação tomará uma decisão mais perto da partida, prevista para o final de julho.
Os confrontos das oitavas de final da Sul-Americana são definidos por sorteio, que ocorre nesta sexta-feira (29), a partir do meio-dia, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. ]
O Pote 1 é formado pelos primeiros colocados dos grupos, enquanto o Pote 2 reunirá os vencedores dos playoffs. Ou seja: nesta sexta, o Grêmio saberá qual será seu próximo adversário na Sul-Americana caso passe pelo Bolívar.
Confrontos dos playoffs da Sul-Americana
- Grêmio x Bolívar-BOL
- Bragantino x Sporting Cristal-PER
- Vasco x Indep. Medellín-COL
- O'Higgins-CHI x Boca Juniors
- Tigre-ARG x Nacional-URU
- Caracas-VEN x Santa Fe-COL
- Cienciano-PER x Lanús-ARG
- Santos x Universidad Central-VEN
Times que avançam direto às oitavas da Sul-Americana
- Macará-EQU
- Atlético-MG
- São Paulo
- Deportivo Recoleta-ARG
- Botafogo
- Montevideo City Torque-URU
- Olimpia-PAR
- River Plate-ARG
Quando ocorrem os playoffs da Sul-Americana?
A Sul-Americana volta depois da parada para a Copa do Mundo. Os playoffs estão marcados para as semanas do dia 22 de julho (ida) e 29 de julho (volta).
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