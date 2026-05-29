Veja os confrontos dos playoffs e os classificados às oitavas da Sul-Americana

Próxima fase está marcada para julho. Staff Images / Conmebol

Com o encerramento da fase de grupos da Sul-Americana e da Libertadores nesta quinta-feira (28), estão definidos os times classificados às oitavas de final das competições e os confrontos dos playoffs da Sula.

Na Sul-Americana, apenas os líderes de cada grupo avançam diretamente às oitavas. Os segundos, como é o caso do Grêmio, encaram um playoff contra as equipes que ficaram em terceiro lugar nas chaves da Libertadores. O Tricolor vai enfrentar o Bolívar, com jogo de volta na Arena.

A ida ainda tem local indefinido. Em função de conflitos na Bolívia, a Conmebol tem tirado de La Paz os jogos de suas competições. A confederação tomará uma decisão mais perto da partida, prevista para o final de julho.

Os confrontos das oitavas de final da Sul-Americana são definidos por sorteio, que ocorre nesta sexta-feira (29), a partir do meio-dia, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. ]

O Pote 1 é formado pelos primeiros colocados dos grupos, enquanto o Pote 2 reunirá os vencedores dos playoffs. Ou seja: nesta sexta, o Grêmio saberá qual será seu próximo adversário na Sul-Americana caso passe pelo Bolívar.

Confrontos dos playoffs da Sul-Americana

Grêmio x Bolívar-BOL

Bragantino x Sporting Cristal-PER

Vasco x Indep. Medellín-COL

O'Higgins-CHI x Boca Juniors

Tigre-ARG x Nacional-URU

Caracas-VEN x Santa Fe-COL

Cienciano-PER x Lanús-ARG

Santos x Universidad Central-VEN

Times que avançam direto às oitavas da Sul-Americana

Macará-EQU

Atlético-MG

São Paulo

Deportivo Recoleta-ARG

Botafogo

Montevideo City Torque-URU

Olimpia-PAR

River Plate-ARG

Quando ocorrem os playoffs da Sul-Americana?

A Sul-Americana volta depois da parada para a Copa do Mundo. Os playoffs estão marcados para as semanas do dia 22 de julho (ida) e 29 de julho (volta).