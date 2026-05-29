Valorizado, convocado para seleção sub-20 e com renovação encaminhada: a situação de Gabriel Mec no Grêmio

Nos momentos finais da base, Mec deixou a função de articulação e virou extrema. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O Grêmio deverá oficializar nos próximos meses vendas para tentar sanear as finanças de 2026. O fato é admitido pelos dirigentes. São dois os jogadores mais valorizados do atual elenco: Viery e Gabriel Mec. O meia-atacante, considerado uma das principais promessas da base do clube, tem exigência na casa de 20 milhões de euros para venda.

Mec, que se tornou reserva por escolha do técnico Luís Castro na partida contra o City Torque, do Uruguai, pela Copa Sul-Americana, ainda acumula poucos minutos entre os profissionais. Apesar de ter disputado 29 jogos desde o ano passado, soma apenas 1.274 minutos em campo, o que equivale a cerca de 14 partidas completas, de acordo com dados do site estatístico Ogol.

São dois gols marcados e duas assistências no período, todos sob o comando da atual comissão técnica. Nos momentos finais da base, Mec deixou a função de articulação e virou extrema. Vitor Severino, auxiliar técnico de Luís Castro, rasgou elogios ao garoto:

— Há muito tempo, ou talvez eu nunca tenha visto um jogador que venha da base com essa capacidade de jogar de costas entrelinhas, ser ágil, girar rapidamente e fazer isso tanto para a esquerda quanto para a direita — disse em entrevista ao projeto Footure.

— Realmente ele é diferenciado. É um jogador que tem potencial de elite, é o típico jogador que pode chegar à seleção nacional, neste caso o Brasil. Não sei se vai chegar ou não, ninguém sabe e eu digo isso diariamente. E é bom que não se convença disso agora. Depende de tudo, do contexto dele, do clube, de onde poderá jogar no futuro, de quem estiver em volta — complementou.

Valorizado

O cartaz é grande na CBF. Nascido no Rio de Janeiro, mas desde os 10 anos de idade no Rio Grande do Sul, Mec sempre foi convocado às categorias de base da seleção brasileira. Inclusive, ele foi chamado para amistosos no Chile em 6 e 9 de junho, durante as férias do Tricolor, na pausa da Copa do Mundo.

Ele pode ganhar um período diferenciado para descansar, já que perderá dias à serviço do Brasil. A direção gremista analisa o tema.

O contexto faz o mercado colocar o gremista entre os mais valiosos da Série A no recorte sub-19 de atletas. O Transfermarket, site que faz projeções de transferências, colocou ele como o mais caro, superando André, do Corinthians, Kauã Prates, do Cruzeiro, e Montoro, do Cruzeiro. O site estima 16 milhões de euros pelo valor da promessa.

O Grêmio projeta arrecadar cerca de 20 milhões de euros em Mec ou Viery. O presidente Odorico Roman fala abertamente sobre a necessidade de vendas:

— Certamente deveremos vender na janela, porque nós precisamos de recursos. Se a gente conseguir fazer uma venda excepcional talvez não (precise vender mais atletas) — relatou em exclusiva à Gaúcha.

— Nós temos um valor que como meta para janela, e se nós conseguirmos bater com um jogador, não necessariamente com dois meninos, enfim. Precisamos de um valor importante pra gente poder seguir o projeto sem maiores percalços — complementou.

O Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, fez uma nova investida no último mês. Há um interesse de uma negociação, pelo estafe, com um centro mais competitivo. Times ingleses e da Espanha também fazem monitoramento sem apresentar oferta até o momento.

Acredita-se que o jogador poderá ser negociado durante a pausa para a Copa do Mundo ou logo após o torneio de seleções. Com isso, há possibilidade do jogo contra o Corinthians ser o último ou um dos últimos do camisa 37 no Tricolor. A janela de transferências abre em julho nos principais países europeus.

Em paralelo, as partes já possuem um acordo, restando apenas questões burocráticas, para renovar o vínculo. O atual se encerra em setembro de 2027 e um novo terá validade até 2031. Ele receberá uma valorização salarial pelo desempenho nos profissionais.