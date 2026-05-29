Grêmio

Perto do adeus?
Notícia

Valorizado, convocado para seleção sub-20 e com renovação encaminhada: a situação de Gabriel Mec no Grêmio

Clube vive expectativa de oferta de 20 milhões de euros pelo jovem

Saimon Bianchini

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS