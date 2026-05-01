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Valores, nomes e novidade no top 10: o raio-x dos R$ 123 milhões em vendas do Grêmio em 2025

Clube teve presença de uma atleta do feminino pela primeira vez nas principais negociações

Marco Souza

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