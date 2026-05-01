Valores, nomes e novidade no top 10: o raio-x dos R$ 123 milhões em vendas do Grêmio em 2025

Nathan Fernandes foi a principal venda do Grêmio em 2025. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O Grêmio informou nas demonstrações financeiras do ano de 2025 que arrecadou R$ 123 milhões em negociações de jogadores. Um dos destaques é que a negociação de uma jogadora do departamento feminino apareceu entre as principais fontes de receita. A venda de Lorena para um clube dos Estados Unidos injetou R$ 1 milhão nas contas do Tricolor.

Entre vendas, empréstimos e outras transações, o clube arrecadou exatamente R$ 123.804.000,00 no ano de 2025. As principais transações registradas são de jogadores da base, mas algumas operações com saídas de atletas do grupo principal completam a relação.

Nathan Fernandes rendeu quase R$ 43 milhões. Igor Serrote deixou R$ 29 milhões e o volante Kaick, sem oportunidades no profissional, contabilizou outros R$ 20 milhões. Depois do trio de garotos, a negociação de Marchesín para o Boca injetou R$ 9 milhões. Zé Guilherme, Guga, Pepê, Lorena, Arezo e Ricardinho completaram o top 10 de negociações para o clube.

Confira os números detalhados

Lista de vendas do Grêmio. Reprodução / Grêmio