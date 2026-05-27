Três motivos para o empate do Grêmio com o City Torque

Grêmio esteve atrás no placar da partida em duas oportunidades. Duda Fortes / Agencia RBS

Para chegar às oitavas da Copa Sul-Americana, o Grêmio terá de disputar o playoff da competição. Serão dois jogos contra um terceiro colocado oriundo da Libertadores. As partidas ocorrerão entre 22 e 29 de julho, com o segundo jogo na Arena.

Na última rodada da fase de grupos, o Grêmio ficou apenas no empate contra o Montevideo City Torque, na Arena, por 2 a 2. Os uruguaios estiveram duas vezes à frente no placar. Rodríguez e Pizzichillo fizeram os gols dos visitantes. Gabriel Mec e Carlos Vinícius marcaram para o Tricolor.

Agora, o Grêmio aguarda a definição da fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana, que ocorrerão nesta quinta-feira (28). Após o fim da última rodada das competições, o time gaúcho saberá o próximo adversário no torneio continental.

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Falhas individuais

O primeiro tempo foi de domínio do Montevideo City Torque, que chegou a marcar dois gols, sendo um deles anulado por toque de mão. O time uruguaio teve domínio nas jogadas pelo lado e conseguiu marcar desta forma. Marcos Rocha foi facilmente driblado na ponta esquerda, Pedro Gabriel não acompanhou Rodríguez e Weverton não saiu na bola, que atravessou a pequena área.

Já no segundo gol dos uruguaios, na etapa final, a falta cobrada por Pizzichillo é originada de uma tabela em que o time uruguaio passa com facilidade por Leo Pérez. O volante argentino quase protagonizou uma penalidade infantil nos minutos finais da partida, quando "furou um peixinho" na área gremista. Apesar de tocar com o braço, a arbitragem e o VAR não assinalaram pênalti.

Meio campo de pouca produção

Um dos principais problemas do Grêmio na temporada é encontrar a melhor formação para o meio de campo. O setor é o que mais é modificado pelo técnico português, que parece ainda não ter encontrado os "titulares" da posição.

A ligação entre defesa e ataque não foi bem feita durante a primeira etapa. A questão já vem sendo um problema do Grêmio nas demais partidas da temporada e deixa o time refém, em muitos momentos, de ligações diretas e lampejos individuais de jogadores.

Arthur é o único jogador incontestável no setor, mas ainda busca retomar a melhor forma física. Da mesma forma, o jogador ainda não está garantido para a sequência da temporada, já que pertence a Juventus, e o Grêmio precisa contratá-lo em definitivo.

Substituições no intervalo

Os pontos positivos de Luís Castro na terça-feira (26) foram as trocas no intervalo. Entretanto, elas só foram feitas porque as opções iniciais do português não surtiram efeito.

Gabriel Mec começou no banco de reservas e precisou de menos de dois minutos em campo para empatar a partida. O jogador ainda marcou outro gol, que foi anulado por impedimento. Com mais volume em relação aos demais jogadores do ataque, o Grêmio só teve a presença do atleta na etapa final.

Luís Castro disse que Arthur não começou a partida, pois ainda não tinha condições físicas de disputar 90 minutos. A entrada do volante deu nova cara ao Grêmio.

Ele também precisou de menos de dois minutos para achar uma bela assistência no gol de Mec. Em outros momentos, o jogador foi o destaque do meio campo e deixou os companheiros em boas condições para marcar.