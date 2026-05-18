Três motivos para o empate do Grêmio com o Bahia

Viery abriu o placar para o Tricolor na Fonte Nova. Rafel Rodrigues / EC Bahia

O Grêmio deixou Salvador com um empate por 1 a 1 diante do Bahia, pela 16ª rodada do Brasileirão. No domingo (17), a equipe de Luís Castro suportou a pressão baiana por um tempo e até conseguiu sair na frente, mas acabou cedendo o empate e por pouco não perdeu.

Não foi uma atuação nem um placar convincente, mas, sim, suficiente para efeitos imediatos de tabela. Com o ponto somado, o Tricolor saiu do Z-4 e termina a rodada na 15ª posição.

O gol gremista foi marcado por Viery, em cobrança de escanteio de Pedro Gabriel, aos 16 do segundo tempo. Cerca de 10 minutos depois, Sanabria empatou para os donos da casa.

Abaixo, Zero Hora aponta três motivos para o empate entre Grêmio e Bahia em Salvador.

Momentos ruins e pressão

O empate passou diretamente pelo momento turbulento vivido pelas duas equipes. Apesar de golear o Confiança no meio da semana pela Copa do Brasil, o Grêmio entrou em campo pressionado por estar Z-4 e ainda sem vencer fora de casa no Brasileirão. Já o Bahia atravessa uma sequência negativa — chegou ao sétimo jogo consecutivo sem vencer — e ouviu protestos da torcida antes e durante a partida.

O cenário influenciou o jogo. O time do pressionado Rogério Ceni atacou durante quase todo o tempo, mas demonstrou ansiedade e pouca confiança para transformar o domínio em vantagem. O Grêmio, por sua vez, aceitou sofrer sem a bola e priorizou sobreviver defensivamente.

Estratégia gremista

Luís Castro retomou o esquema com três zagueiros, povoou a entrada da área e praticamente entregou a posse de bola ao Bahia. Com linha de cinco defensores e outra de quatro no meio-campo, o time passou a maior parte do jogo próximo da própria área e distante do gol adversário. A equipe optou quase sempre pela ligação direta e terminou o primeiro tempo com apenas uma finalização.

As entradas de Gabriel Mec e Amuzu deram um pouco mais de mobilidade, mas não alteraram a postura geral. Depois do gol de Viery, o Grêmio tentou apenas sustentar a vantagem. O empate acabou acontecendo após nova pressão do Bahia. O plano gremista de resistir fora de casa ao menos garantiu um ponto importante na luta contra a parte de baixo da tabela.

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Grande atuação de Weverton

O goleiro gremista foi decisivo para o resultado. Antes mesmo dos 20 minutos, já havia impedido o Bahia de abrir vantagem em duas oportunidades claras. Primeiro, ao se jogar nos pés de Pulga após infiltração nas costas da defesa. Depois, em grande defesa na cabeçada de Everton Ribeiro dentro da pequena área. Se pelo menos uma dessas bolas entrassem, certamente o jogo seria outro.

Mesmo no segundo tempo, quando o Bahia aumentou a pressão, Weverton manteve o Grêmio vivo. A atuação segura evitou que o cenário se transformasse em derrota antes mesmo de Viery abrir o placar. No gol de empate, Wagner Leonardo falhou ao tentar afastar o cruzamento rasteiro, e o goleiro gremista, sem culpa, acabou batido.