Três motivos para a vitória do Grêmio sobre o Santos

Carlos Vinícius e Tetê marcaram os gols do Grêmio. Jeff Botega / Agencia RBS

No confronto direto na parte de baixo da tabela, deu Grêmio. O Tricolor venceu o Santos de virada na noite de sábado (23), na Arena, pela 17ª rodada do Brasileirão, e saltou para o 13º lugar.

O 3 a 2 teve gols de Carlos Vinícius, duas vezes, e Tetê pelo lado gremista, e dobradinha de Gabigol aos visitantes. Zero Hora elenca três motivos para a vitória.

Atuações individuais

A vitória marcou a reconciliação de alguns jogadores com a torcida e o fortalecimento da confiança de outros. Não foram só Carlos Vinicius, que buscou o empate duas vezes, e Tetê, que marcou o gol da vitória e caiu em lágrimas, que se destacaram.

Pavon saiu de campo aclamado pela torcida após duas assistências e boa atuação. Amuzu chamou a responsabilidade quando o Grêmio estava perdendo e tem metade do crédito no primeiro gol tricolor, com jogada e lançamento excelente na área. Léo Perez, vítima de um meio-campo desencaixado no primeiro tempo, cresceu de rendimento na etapa final e fez sua melhor atuação no clube.

Se as falhas individuais comprometeram, as valências compensaram.

Acerto nas substituições

Na casamata, mérito para Luís Castro que não hesitou em adaptar o que não estava dando certo. Noriega não voltou do intervalo e deu lugar a Arthur, recém recuperado de lesão, mas com capacidade de mudar o meio-campo. O Grêmio passou a ter mais domínio e a levar mais perigo ao gol do Santos.

Aos 10 do segundo tempo e com o Grêmio atrás no placar, sacou Enamorado, que vinha produzindo pouco, e apostou em Tetê. A vitória passou diretamente por essa decisão.

Fator local

Em um dos últimos jogos antes da parada para a Copa do Mundo, com decisão na Sul-Americana à vista e com a missão de deixar o Z-4 para trás, a torcida tricolor decidiu jogar junto.

A virada foi embalada pelas vozes de 37 mil gremistas, no melhor público da Arena no Brasileirão neste ano.



