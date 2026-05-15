Três motivos para a vitória do Grêmio sobre o Confiança em Aracaju

Braithwaite foi o destaque da partida com dois gols marcados. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Após vencer o Confiança por 3 a 0, fora de casa, o Grêmio garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O time treinado por Luís Castro já havia chegado em Sergipe com boa vantagem, visto que venceu na ida por 2 a 0, na Arena.

O Tricolor não precisou de muito esforço para golear. Braithwaite fez dois gols, e Willian fechou a vitória. Ambos buscam retomar a titularidade e podem ter ganhado pontos com o treinador português.

Agora, a equipe aguarda o sorteio para saber o adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil. A CBF irá realizá-lo em 26 de maio. Haverá apenas um pote, o que coloca 15 possibilidades de enfrentamento ao Grêmio, inclusive o Inter.

Abaixo, Zero Hora elenca três motivos para a goleada do Grêmio sobre o Confiança.

Fragilidade do adversário

Tanto na ida quanto na volta, o Grêmio não teve a sua classificação ameaçada pelo Confiança. O time que está na zona de rebaixamento da Série C foi inferior ao Tricolor, como já era esperado. Nem mesmo após a expulsão de Kannemann, no segundo tempo, fez com que a equipe sergipana levasse algum tipo de vantagem na partida de volta.

O pênalti cometido em Amuzu, na primeira etapa, foi um exemplo de como o Confiança tinha menos qualidade em relação ao Grêmio.

Tranquilidade para resolver a partida

Com o resultado do jogo de ida, o Grêmio tinha a classificação bem encaminhada para as oitavas de final. O time soube utilizar a vantagem a seu favor e também não gastou tanta energia para construir a vantagem.

Os gols vieram ao natural. Foram dois de pênalti, um de Braithwaite e outro de Willian. O dinamarquês também marcou de cabeça.

Aproveitaram as chances

Dois jogadores foram fundamentais para a vitória do Grêmio. O primeiro foi Braithwaite, que ganhou a chance de começar a partida.

Participativo nos dois tempos, o atacante teve frieza na cobrança de pênalti na etapa inicial para abrir o placar. No segundo tempo, ele recebeu belo cruzamento de Willian e cabeceou com perfeição para ampliar.

A assistência do meia gremista, que entrou no segundo tempo, foi na medida. O jogador ainda foi premiado com um gol de pênalti, que confirmou a goleada do Grêmio.