Três motivos para a vitória do Grêmio contra o Deportivo Riestra pela Sul-Americana

Amuzu e Gabriel Mec foram os destaques do Grêmio na goleada. AFP

A vitória sobre o Deportivo Riestra na terça-feira (5) veio para dar fim a uma marca negativa do Grêmio. A equipe não vencia longe da Arena há 104 dias. Era importante também assumir a liderança do Grupo F da Copa Sul-Americana, posição que dá vaga direta nas oitavas de final.

O Tricolor começou a construir a vitória ainda no primeiro tempo, quando Carlos Vinícius marcou de pênalti. Na etapa final, Amuzu e Braithwaite completaram a goleada.

O resultado deixou o Grêmio na liderança da chave com sete pontos, um a mais em relação ao líder Montevideo City Torque. Os uruguaios jogam nesta quarta-feira (6) contra o Palestino, em casa, e dependem de um empate para recuperar a primeira colocação.

Abaixo, Zero Hora aponta três motivos para a vitória do Tricolor na Argentina.

Fragilidades do adversário

É bem verdade que o Deportivo Riestra levou mais perigo ao gol gremista em relação ao jogo em Porto Alegre, quando o Tricolor venceu por 1 a 0. Mesmo assim, mais uma vez, ficou clara a inferioridade técnica da equipe argentina.

O time da casa pecou na tomada de decisões em possíveis chances de gol e deixou a desejar nas finalizações criadas. Quanto à defesa, o Grêmio não encontrou dificuldades para atacar pelos lados e vazou o goleiro Arce com facilidade.

Personalidade de Carlos Vinícius

Após perder três cobranças em sequência contra o Palestino, na última rodada da Sul-Americana, o centroavante gremista não teve receio em bater o pênalti ainda na primeira etapa. Foi o gol de Carlos Vinícius que abriu a contagem da noite tricolor e deu confiança ao time para seguir buscando ampliar o placar.

O jogador ainda participou de forma direta no segundo gol, quando recebeu o lançamento de Weverton, na intermediária. O jogador protegeu a bola e avançou pela esquerda até achar Amuzu, pelo meio. O belga tabelou com Gabriel Mec e fez o gol.

Individualidades

É comum que as individualidades apareçam quando um time vence por goleada. Não foi diferente em Buenos Aires. A dupla Amuzu e Gabriel Mec mostrou novamente a Luís Castro que não pode sair do time titular.

O ganês sofreu o pênalti que resultou no primeiro gol e marcou o segundo após tabela com Gabriel Mec. O jovem, inclusive, mostrou personalidade, mais uma vez, sendo boa opção para o ataque gremista. A parceria com Amuzu tem funcionado.

Outro que teve destaque foi Braithwaite, autor do terceiro gol. O dinamarquês superou o jejum de nove meses sem balançar as redes. Ele fez boa tabela com Pavon e finalizou forte para fazer 3 a 0.