Três motivos para a derrota do Grêmio para o Corinthians

Tricolor sofreu a virada na Arena. Renan Mattos / Agencia RBS

Se a ideia era deixar uma impressão positiva antes da parada da Copa do Mundo, deu tudo errado para o Grêmio. Neste sábado (30), o Tricolor perdeu para o Corinthians, por 3 a 1, na Arena, pela 18ª rodada do Brasileirão.

O Tricolor até saiu na frente, com um gol de Gabriel Mec, mas sofreu o empate ainda no primeiro tempo. Na etapa final, foi amplamente dominado pela equipe paulista e sofreu mais dois gols.

Abaixo, Zero Hora lista três motivos para o tropeço gremista:

Escolhas de Luís Castro

O Grêmio foi a campo com uma escalação bastante modificada. Ainda assim, chamou a atenção a ausência de Amuzu entre os titulares. O atacante foi preterido por Braithwaite, que atuou em uma função diferente da habitual, com responsabilidade de também contribuir na criação.

Tetê foi mantido no lado direito de ataque. Mais uma vez, pouco ajudou, tanto na fase ofensiva quanto na fase defensiva.

Falta de intensidade

A postura no início de jogo até animou o bom público que compareceu na Arena. No entanto, ela durou pouco. Mesmo na frente do placar, o Tricolor viu o Corinthians dominar as ações a partir da metade do primeiro tempo.

Pérez e Arthur não foram capazes de fechar os espaços. Braithwaite e Tetê também foram pouco efetivos na transição defensiva.

Atuações individuais

A ascensão de Viery e Pedro Gabriel é uma das boas notícias da temporada gremista. No entanto, eles não conseguiram mostrar regularidade na partida contra os paulistas.

Viery começou bem, mas caiu de rendimento. Já Pedro Gabriel, seguro em outras oportunidades, sofreu demais com as subidas de Kaio César.