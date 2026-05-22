Três jogadores do Grêmio são convocados para a Seleção Brasileira sub-20

Três jogadores do Grêmio foram convocados para dois amistosos contra o Chile, em Santiago, nos dias 6 e 9 de junho. Os defensores Pedro Gabriel e Luis Eduardo, além do meia Gabriel Mec, estão na lista divulgada pela CBF na tarde desta sexta-feira (22).
O grupo de relacionados conta com 25 jogadores, que se apresentam no dia 1º de junho. As duas partidas amistosas acontecem às 18h, no Estádio Nacional do Chile. Antes da viagem, a equipe treina de 1º a 4 de junho na Granja Comary, em Teresópolis.
Um ex-jogador do Inter também está na lista. O atacante Gabriel Carvalho, hoje no Al Qadsiah, da Arábia Saudita, está entre os convocados.
Essa será a segunda fase da preparação para o Sul-Americano Sub-20, que será realizado em 2027. A primeira aconteceu no mês de março, quando a Seleção venceu o Paraguai duas vezes, ambas por 3 a 1.
Veja abaixo a lista completa:
Goleiros
- João Pedro - Santos
- Kauan Cunha - Palmeiras
- Vitor Lamounier - Cruzeiro
Defensores
- Arthur Dias - Athletico-PR
- Igor Felisberto - São Paulo
- João Ananias - Santos
- João Victor - Flamengo
- Kauã Pascini - Atlético-MG
- Luis Eduardo - Grêmio
- Pedro Gabriel - Grêmio
- Vitinho - Athletico-PR
Meio-campistas
- Djhordney - São Paulo
- Erick Belé - Palmeiras
- Gabriel Mec - Grêmio
- Lucas Rodrigues - Goiás
- Luis Pacheco - Palmeiras
- Ramon Rique - Vasco
- Zé Lucas - Sport
Atacantes
- Gabriel Carvalho - Al-Qadsiah (SAU)
- Heittor - Palmeiras
- Isaque - Shakhtar (UKR)
- Kayke Ayrton - Athletico-PR
- Luca Meirelles - Shakhtar (UKR)
- Rayan Lelis - Cruzeiro
- Tetê - São Paulo
