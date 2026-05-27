Titular do Grêmio deve passar por teste para enfrentar o Corinthians

Gustavo Martins será reavaliado. Igor Barrankievicz / Grêmio, Divulgação

O Grêmio pode ter um acréscimo importante contra o Corinthians, na última rodada do Brasileirão antes da pausa para a Copa do Mundo. Gustavo Martins será submetido a um teste para avaliar as condições físicas para o confronto.

Na avaliação do departamento médico, o hematoma sofrido na coxa direita, há duas semanas, na vitória sobre o Confiança, pela Copa do Brasil, finalmente regrediu. Ele já apresenta quadro de melhora nos últimos dias.

Desta forma, nesta quinta (28), ele deve ser liberado para treinar nos gramados do CT Luiz Carvalho. Caso não sinta dores, ele poderá ser relacionado contra o Corinthians.

A volta é aguardada em virtude das duas lesões de zagueiros pela direita: Balbuena e Luís Eduardo. Assim, caso Gustavo Martins não tenha condições, Wagner Leonardo, que é canhoto, deve ser aproveitado pela direita.

Grêmio e Corinthians se enfrentam neste sábado (30), às 17h30min, na Arena, pela 18ª rodada do Brasileirão, a última antes da pausa no calendário para a Copa do Mundo.