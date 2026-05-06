Tiaguinho "ressurge" para Luís Castro em meio a incógnitas no meio-campo do Grêmio

Jovem de 18 anos atuou por 26 minutos na vitória por 3 a 0 sobre o Deportivo Riestra. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O volante Tiaguinho voltou a ganhar espaço no Grêmio de Luís Castro e se credencia como opção em um momento de indefinição do meio-campo tricolor.

Após dois meses sem ser utilizado, o jovem de 18 anos atuou por 26 minutos na vitória por 3 a 0 sobre o Deportivo Riestra, nesta terça (5), pela Sul-Americana. Foi a primeira oportunidade recebida pelo jogador desde a final do Gauchão, no dia 1º de março.

O meio-campo tricolor hoje apresenta mais dúvidas do que certezas. Sem Arthur e Nardoni, ambos lesionados, Luís Castro escalou contra o Riestra Leonel Pérez como primeiro volante e William como segundo homem do setor.

No entanto, a nova dupla não se firmou. O argentino não teve boa atuação, enquanto o meia admitiu ter atuado fora de sua função de origem.

Para o jogo contra o Flamengo, no domingo (10), a formação da dupla de volantes segue aberta. Noriega, que começou no banco diante do Deportivo Riestra e entrou na etapa final, reaparece como alternativa. Outra opção que não pode ser descartada é Dodi, que ficou fora da viagem à Argentina por decisão técnica.

Porém, Tiaguinho resssurge como uma possível novidade, especialmente por oferecer características mais ofensivas, podendo desempenhar função semelhante à de Arthur ou Nardoni.

Pesam contra o jovem, porém, a pouca idade e o alto nível de exigência da partida diante do Flamengo, um dos elencos mais fortes do país.

Uma alternativa mais remota seria a utilização do jovem Zortea, que já recebeu oportunidades com o treinador.

Após a vitória sobre o Deportivo Riestra, o elenco gremista folga nesta quarta (6). A partir de quinta (7), Luís Castro iniciará a definição da equipe para o jogo contra o Flamengo.