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Tiaguinho "ressurge" para Luís Castro em meio a incógnitas no meio-campo do Grêmio

Volante entrou no segundo tempo da vitória sobre o Deportivo Riestra, sendo utilizado pela primeira vez desde o fim do Gauchão, há mais de dois meses

Rodrigo Oliveira

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