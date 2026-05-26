Tetê ou Enamorado: quem deve ser titular do Grêmio na ponta direita? Veja o resultado da enquete

A vitória contra o Santos no último sábado (23) deu uma nova perspectiva para o técnico Luís Castro. O gol marcado por Tetê fez com que o atacante contratado no começo da temporada ganhasse pontos para seguir no time titular.
O camisa 21 briga por posição com Enamorado. O colombiano iniciou a partida contra os paulistas, mas foi substituído justamente por Tetê.
Então, ZH perguntou aos torcedores quem deve ser escolhido para iniciar como titular no Grêmio. Foram 729 votos e Enamorado ganhou a disputa, com 54%. Enquanto Tetê ficou com 46%.
Em campo, o escolhido por Luís Castro será descoberto nesta terça-feira (26), às 19h, quando o Grêmio enfrenta o City Torque. O duelo ocorre na Arena, em Porto Alegre, e é válido pela Sul-Americana.
